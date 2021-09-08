Aşı korkusu olanlara Pfizer/BioNTech’ten açıklama geldi

Corona virüsü salgınına karşı Pfizer ile birlikte BioNTech'in geliştirdiği mRNA tabanlı aşı ile ilgili açıklama Pfizer'ın üst düzey yöneticisinden geldi.

Sozcu.com.tr

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Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurduğu BioNTech ile corona virüsü aşısı geliştiren Pfizer’ın üst düzey ismi Philip Dormitzer açıklamalarda bulundu.

Şirketin Bilimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Dormitzer, İngiliz Financial Times’a konuşarak aşının güvenliği ile ilgili bilgiler kamuoyu ile paylaştı. Pfizer’ın üçüncü doz aşı konusunda son dönemde hükümetlere baskı yaptığına dair iddiaları yalanlayan Dormitzer, “Bizim görevimiz, problem ortaya çıkmadan onu çözmek için gerekli silahlara sahip olmak. Eğer aşı olanlarda Covid-19 vakalarının artmasından sonra böyle bir şey yapsaydık çok geç kalırdık. Proaktif olmak ve çözüm bulmak bir krizi ortadan kaldırmak için önemli. Bence bu doğru olan” dedi.

“DENGEYİ SAĞLAMAK İSTEDİK”

Son dönemde özellikle Delta varyantının da yayılmasıyla birlikte üçüncü doz aşının gerekliliğini yineleyen Dormitzer, Pfizer/BioNTech aşısının Moderna aşısından daha az bağışıklık sağladığına dair araştırmalara da yanıt verdi. Dormitzer, Moderna’nın dozunda Pfizer’ınkinden daha fazla olduğunu söyledi. Dormitzer, “Biz yaşlılara yeterli bağışıklığı sağlamak için minimum doz kullandık. Bazı araştırmalarda daha yoğun doz vermenin çok daha fazla yan etkiye sebep olduğu görüldü” dedi.

Pfizer’ın üst düzey yetkilisi, “Biz deneyim bazlı ve kanıt bazlı kararlar aldık. Dolayısıyla güç bir bağışıklık ile az yan etki dengesini sağlamak istedik” dedi.

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