Aşı olmamak için işlerini bırakmayı göze aldılar

Aşı olmayan Amerikalıların % 70’i aşı olmaya zorlanmaları durumunda işlerini bırakacaklarını söyledi.

Tayfun Hopali / ABD

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Washington Post’un anketine göre, serbest meslek sahibi olmayan ve aşı olmamış Amerikalıların yaklaşık yüzde 70’i, işverenleri Covid-19 aşılarını zorunlu kılması ve dini veya tıbbi muafiyet tanınmaması durumunda büyük olasılıkla işlerini bırakacaklarını söyledi.

İlk zamanlarda Amerika’da aşıya karşı olan tepkilerin yavaş yavaş azalmaya başladığı gözlenirken giderek daha fazla insanın aşı olmak istediği veya zaten yaptırdığı belirtiliyor.

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