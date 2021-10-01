Aşırı sağcı lider Salvini’nin danışmanından skandal parti… Hastanelik olan seks işçisi anlattı: Hayatım mahvoldu

İtalya'da aşırı sağcı Kuzey Ligi Partisi'nin lideri Matteo Salvini'nin sosyal medya danışmanı Luca Morisi, adı seks ve uyuşturucu skandalına karıştığı parti sonrası istifa etti.

Sozcu.com.tr

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İtalya’da aşırı sağcı Kuzey Ligi Partisi’nin adı uyuşturucu ve seks skandalına karıştı. Parti lideri Matteo Salvini’nin sosyal medyadan sorumlu danışmanı Luca Morisi okların hedefindeki isim.

48 yaşındaki Morisi’nin verdiği parti İtalyan medyasının gündemine oturdu. Söz konusu partiye çağrılan erkek seks işçisi yaşadıklarını anlattı. 20 yaşında ve Romanya vatandaşı olduğu belirtilen Petre isimli seks işçisi, partiye katılması karşılığında kendisine 4 bin 500 euro ödendiğini söyledi.

Partide uyuşturucu servisi yapıldığını öne süren Petre, geceyi fenalaşarak hastanede tamamladı. Polis eşliğinde hastaneye gittiğini söyleyen Petre, “Çok hasta hissediyordum. Hayatımı mahveden geceydi” ifadelerini kullandı.

Olayın ortaya çıkması üzerine Morisi, Kuzey Ligi Partisi’ndeki görevinden istifa etti.