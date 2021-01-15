Aşıyı olan Türkiye’ye koşuyor

3.2 milyondan fazla insanın corona virüsüne yakalandiği Birleşik Krallık’ta aşılama süreci turizmi de hareketlendirdi…

50 yaşın üzerindekilere aşı sürecinin devam ettiği Birleşik Krallık’ın önde gelen turizm şirketlerinden TUI, “Aşı süreci yaz aylarına rezervasyonu artırdı. Özellikle 50 yaş ve üzeri kitle için yaz tatili taleplerini artırdı. Şu an internet üzerinden yapılan rezervasyonların yarısı 50 yaş ve üzerindekileri kapsıyor” açıklamasını yaptı.

MART AYINDA 50 YAŞINDAKİLERİ KAPSAYACAK

Haftada 2 milyon doz aşı yapılmasını planlayan Birleşik Krallık’ta öncelikle çok yaşlı ve risk grubundakilerle sağlık çalışanlarına aşı yapılması planlanıyor. 50-70 yaş arasındakilere ise Mart ayında sıra gelmesi bekleniyor.

TUI Birleşik Krallık’ın Yönetici Direktörü Andrew Flintham, “Daha önce hiç öne çıkmayan bir yaş grubundan tatil rezervasyonlarına büyük ilgi geldi. Corona virüsü aşısının etkisi olduğunu tahmin ediyoruz. Yunanistan, Türkiye ve İspanya’daki Balear Adaları’na talep çok yüksek” dedi. Öte yandan İngilizlerin tatillerini daha uzun süre tutmayı planladıkları belirtildi.