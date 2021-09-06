Askeri darbe yaşayan Gine’de yeni kararlar alındı

Dünyanın en büyük alüminyum hammadde yataklarına sahip olan Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi deviren ordu, yönetime el koymasından bir gün sonra açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Batı Afrika ülkesi Gine’de darbe şoku yaşanıyor… Dün yönetime el koyan ordu biriminin sözcüsü devlet televizyonuna yaptığı açıklamada devlet yetkililerinin toplantıya katılması istenirken, hükümet görevlilerinin TSİ 14:00’da yapılan toplantıya katılmamasının “başkaldırı” olarak görüleceğini söyledi.

Dünyanın en büyük alüminyum hammaddesi boksit yataklarına sahip ülkesi olan Gine’deki askeri darbenin ardından alüminyum fiyatları 10 yılın zirvesine çıktı. Conde’ye sadık askerler ile özel kuvvetler arasında dün çatışma görülürken, başkent Conakry’de bazı dükkanlar bugün yeniden açıldı.

Ordu sözcüsü ülkenin kara ve hava sınırlarının da yeniden açıldığını söyledi. Ancak ülkenin durumu hakkındaki belirsizlik devam ediyor. Darbeyi gerçekleştiren seçkin ordu birlikleri Conde’yi gözaltında tutuyor olsa da ve ordunun diğer kuvvetleri henüz tutumları hakkında bir açıklamada bulunmadı.

Öte yandan Gine’de hükümet yetkililerinin ikinci bir emre kadar seyahat etmelerine yasak getirildi.

Hükümet görevlilerinin resmi araçlarını orduya vermeleri istenirken alüminyum madenlerinde çalışmaların tekrar başladığı belirtildi.

Gine’de kara sınırları tekrar açılırken tarifeli uçuşların da tekrar başladığı kaydedildi.