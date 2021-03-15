AstraZeneca aşısı olduktan sonra ölen kadının detayları ortaya çıktı

AstraZeneca’nın geliştirdiği corona virüsü aşısını olduktan sonra Danimarka’da yaşamını yitiren 60 yaşındaki kadının sağlık durumu ve ölmeden önce gösterdiği belirtiler ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Danimarka İlaç Ajansı, yaptığı açıklamada kadının kan pıhtısı sebebiyle sebebiyle öldüğünü duyurdu. Yetkililer ismi açıklanmayan kadının, “Görülmemiş” semptomlar gösterdiğini açıkladı.

Yetkililer kadının kanındaki trombosit oranının düşük olduğunu ve hem büyük hem de küçük damarlarında tıkanıklık tespit edildiğini açıklayarak, kanama olduğunu da vurguladı.

Avrupa İlaç Ajansı geçen hafta yapılan açıklamada corona virüsü aşısı ile ölümler arasında bir bağlantı olmadığını duyurmuştu.