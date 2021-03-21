Avrupa Birliği’nden aşı pasaportu için Türkiye’siz özel zirve

Avrupa, 2021 turizmini “tam ve kısıtlamasız açmak” için özel bir Aşı Pasaportu zirvesi düzenliyor. Türkiye, daha önce Çin aşısı nedeniyle AB Aşı Pasaportu'nda yer alamamıştı, bu zirveye de çağrılmadı.

Zirvenin amacı, Akdeniz, Ege ve Alp Dağları turizmini kurtarmak olarak belirlendi. AB içinde onaylanmış aşılardan oluşacak bu Aşı Pasaportu'na Türkiye'nin de entegre olması için yoğun görüşmeler yapılması gerekiyordu ancak Türkiye'den AB'ye bir talep bile gelmedi.

26 ÜYEDEN 12'Sİ GÖRÜŞECEK

Zirve Avusturya'nın talebi ile toplanıyor ve Almanya, Fransa, İtalya, Yunanistan ve İspanya burada yer alıyor.

Ayrıca Kıbrıs Rum Kesimi’nin de zirvenin takipçisi olarak katılıyor. 26 AB üyesi ülkenin 12'si bu toplantıya katılacak. Paskalya tatili öncesi gerçekleştirilecek olan zirve, 2021 yaz turizmi için öngörülen Aşı Pasaportu uygulanmasını hızlandıracak.

Avusturya Turizm Bakanı Elisabeth Köstinger, 1 Haziran'da hazır olması istenen yeşil renkli AB Aşı Pasaportu'nun sürecini hızlandırmak istediklerini söyledi.

GÜNLÜK YAŞAM NORMALLEŞECEK

Köstinger, “Önceden yapılacak herhangi bir görüşme ve oylama, bu projeye yardımcı olacaktır. Bu yeşil kart, günlük yaşamda seyahat özgürlüğünü ve normalleşmeyi getirecek” dedi.

Aşı pasaportu milyonlarca Avrupalı için bir yaz tatili bileti olacak. Türkiye’nin, AB’nin bu tartışma ve toplantı süreçlerine “turizm açısından” girebilmesi, yaz turizminin sorunsuz kurtarılabilmesi demekti. Çünkü, AB’nin hazırladığı tasarıda, ülkelerin dilerse kendi istediği aşıları, kendi Aşı Pasaportlarına işleme hakkı bulunuyor.

Örneğin Macaristan ve Çek Cumhuriyeti, Çin aşısı bilgilerini de bu pasaporta işleyebilecek. Türkiye’nin yapması gereken, uyguladığı aşı pasaportu ile AB’nin aşı pasaportunu karşılıklı entegre için başvurmak. Böylece, AB’den onay almamış olsa bile Çin aşısı nedeniyle süren “seyahat kısıtlaması” kalkabilecekti.

EŞİTSİZLİK OLMAMASI İÇİN

Görüşmelerde, Aşı Pasaportu ile karantina yükümlülüğünün kaldırılması, eşitsizlik olmaması için “test ve karantina şartlı” seyahatin hangi şartlarda mümkün olacağı ele alınacak.

Konu, Pazartesi günü AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile de görüşülecek. Aşı Pasaportu'nu, gelirlerinin büyük kısmı turizme bağlı olan Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Avusturya, İtalya ve İspanya gibi ülkeler bir an önce başlatmak istiyor. AB Komisyonu ise hazırladığı yasa tasarısında 1 Haziran tarihini öngördü.