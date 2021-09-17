Avrupa Konseyi’nden Demirtaş çağrısı
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını talep etti. Demirtaş hakkındaki mahkumiyet kararlarının bozulmasını talep eden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye'ye 30 Eylül'e kadar süre verdi.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bugün yayınlanan metin ile Türkiye’den Selahattin Demirtaş’ın bırakılmasını talep etti.
Komite Türkiye’ye 30 Eylül’e kadar süre verdiğini duyururken, Demirtaş’ın yasama dokunulmazlığı ve ifade özgürlüğü kapsamında kalan açıklamaları nedeniyle uygulanan olumsuz yaptırımların sonuçlarının kaldırılması gerektiğini duyurdu. Demirtaş’ın durumunun 30 Kasım-2 Aralık arasında gerçekleşen oturumda tekrar görüşüleceği belirtildi.