Avrupa ülkelerinden Afganistan kararı

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Danimarka, Kabil'deki Büyükelçiliği'ni kapama kararı aldığını açıklarken, Almanya da Kabil'deki yetkililerini ülkeye çağırdı.

SOZCU.COM.TR

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ABD’nin askerlerini çekmesinin ardından Taliban’ın Afganistan’da ilerleyişi sürerken, Avrupa ülkelerinden yeni hamleler gelmeye devam ediyor.

Danimarka, başkent Kabil’deki Büyükelçilik binasını kapatacaklarını açıklarken, Almanya da bölgede görev yapan yetkililerinin geri dönmeleri için harekete geçti.

Son olarak Norveç de, bölgedeki Büyükelçilik binalarını kapatacaklarını, Ağustos sonuna kadar yetkilileri ülkeye geri getireceklerini açıkladı.

Almanya’dan yapılan açıklamada, elçilik çalışanlarının Ağustos sonuna kadar ülkeye dönmesini hedefledikleri bildirildi.

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