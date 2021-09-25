Avrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Avrupa’da corona vakaları hızla düşüyor. Tatilcilerle gelen dalga da kırıldı, ölüm ve hastaneye yatışlar neredeyse durdu. İsviçre, "Delta varyantına karşı en etkili olan Moderna aşısı" derken, AB üyesi ülkeler coronadan çıkış takvimini, 2022 ilkbaharı olarak belirledi.

Ali GÜLEN

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Avrupa coronaya karşı aşılamada ve dört çeşit aşıyı kullanmada her ne kadar dirençle karşılaşsa da başarılı oldu, dördüncü dalga kırıldı.

Almanya'da sonbaharla birlikte artacağı hesaplanan vakalar düşmeye başladı. Ölüm sayıları bazı günlerde sıfıra indi. Toplam vaka sayısı şu anda 8 binlerde. Bir zamanlar coronanın merkezi olan Fransa'da sayı 5 bin 800, İtalya da ise 4 binin altında. İspanya'da son gün rakamları sadece 2 bin 400 vakayı gösteriyor, Portekiz'de ise sadece 700.

CORONA TARİHE KARIŞACAK

Bu rakamları gören Avrupa sağlık bakanları artık normalleşmeden söz etmeye başladı. Artık aşılılara kapalı yer kalmadı. Her yer açıldı ve coronadan çıkış takvimi olarak da 2022 ilkbaharı gösteriliyor. Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn da, coronanın bitiş tarihini ilkbahar olarak açıkladı. Bu arada, başta Avrupa olmak üzere dünyada şu ana kadar 6 milyar doz corona aşısı uygulandığı belirtiliyor.

Bu tarihten sonra, corona da İspanyol gribi gibi tarihe karışacak. İsviçre'de de her ne kadar aşı oranı beklenenin altında olsa da, sayılar hızla düşmeye başladı. Neredeyse bazı günlerde corona nedeniyle hastaneye yatış hiç yok.

İSVİÇRE: EN ETKİLİSİ MODERNA

İsviçre Sağlık Bakanlığı, Delta varyantına karşı özellikle Moderna aşısının büyük başarı sağladığını ve ellerinde bol miktarda bulunduğunu duyurdu.

Yaz tatiline gidenlerin dönüşleri yüzünden ağustos ayının sonlarında artış gösteren corona vakaları, Avrupa'da artık korkutmuyor. Aşılamanın yanı sıra, corona ile mücadelenin öğrenilmiş olması 4. dalganın çok rahat kırılmasına neden oldu.