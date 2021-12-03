Avrupa’da gündem zorunlu corona virüsü aşısı

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen Avrupa'da zorunlu aşı tartışması başladı... Birçok AB ülkesi aşıyı zorunlu hale getirirken, bazıları da aşı olmayanları adeta sosyal yaşamdan soyutlayacak adımlar atıyor.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü vakalarının hızla tırmandığı ve Omicron varyantı ile birlikte panik içinde olan Avrupa, Covid-19 için önlemlerini sıkılaştırdı. Birçok ülkede aşı kartı, maske zorunluluğu ve sosyal mesafe uygulamalarına devam edilirken birçok hükümet, aşı olmayanları hedefine aldı.

Avrupa’da aşı olmayanlara yönelik kısıtlama ve yasaklar hızla yayılırken Çarşamba günü de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de bu konunun detaylıca görüşülmesi için çağrıda bulunmuştu.

Birçok ülkede kızamık aşısı gibi aşılar çocuklara zorunlu olarak yapılırken yetişkinlere zorunlu aşı yapılmak istenmesi ise kafa karışıklığı yarattı. Avrupa ülkelerinin Covid-19 aşı zorunluluğu ise bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor.

AVUSTURYA

Aşılama oranlarının AB ortalamasının altında seyrettiği Avusturya’da 1 Şubat itibariyle corona virüsü aşısı zorunlu hale geliyor. Avusturya, böylelikle Avrupa’da aşıyı zorunlu hale getiren ilk ülke olacak.

Avusturya’nın eski Başbakanı Alexander Schallenberg, görevi bırakmadan önce corona virüsü dalgasından çıkmak için bu yöntemi tercih ettiklerini açıklamıştı. Avusturya, aşı zorunluluğu öncesinde, Covid-19 aşısı olmayanlara yönelik sokağa çıkma yasağı getirmişti.

YUNANİSTAN

Corona virüsü vakalarının sağlık sistemine baskı yapmasının sonucunda Yunanistan’da 60 yaşın üzerinde olup Covid-19 aşısı yaptırmayanlara ceza verileceği duyuruldu. 15 Ocak’a kadar aşı olmayan Yunan vatandaşlarına 100 euro ceza verilecek.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Covid-19’a bağlı ölümlerin yüzde 90’ının yaşlılarda olduğunu açıkladı. Eylül ayından itibaren Yunanistan’daki devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde görevli sağlık çalışanlarına aşı olunması zorunluluğu getirilmişti.

ALMANYA

Almanya’da vekiller yakında zorunlu aşı kararı almak için oylama yapacak… Merkel’den sonra Almanya’nın yeni başbakanı olan fakat henüz resmi olarak göreve başlamayan Olaf Scholz, Bundestag’da bir oylama yapılacağını ve vekillerin zorunlu aşıyı oylayacağını söyledi.

Almanya’da hükümett ortağı Yeşiller’in eş başkanlarından Robert Habeck de, “Zorunlu aşı bireyin özgürlüğüne zarar verebilir fakat toplumun özgürleşmesi ve insanları korumak için yapılmalıdır. Beşinci dalgayı durdurmak ve elimizi kuvvetlendirmek için genel aşı zorunluluğu hazırlıklarımızı tamamlamalıyız” dedi.

İTALYA

Nisan ayında sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirerek bu konuda bir ilk olan İtalya’da yeni yasaklar yolda…

İtalya Sağlık Bakanlığı, “Aşı, sağlık çalışanlarının işini yapması için hayati bir öneme sahip” açıklamasını yaptı. Öte yandan kısa bir süre önce ülkedeki öğretmen ve okul çalışanları ile birlikte asker, polis ve itfaiye erlerine aşı zorunluluğu getirildi. Bu yasak 15 Aralık’ta yürürlüğe girecek.

Öte yandan ülkede “yeşil geçiş” olarak da adlandırılan Türkiye’deki HES Kodu’na benzer sistemin zorunluluğu gece kulüpleri, spor müsabakaları, tiyatro ve sinema gibi alanlara da yayıldı.

FRANSA

Fransa’da Eylül ayından beri sağlık çalışanları, itfaiye erleri ve ulaşımda çalışanlara aşı zorunluluğu getirildi.

Kamusal alanda çalışan bireylere aşı zorunluluğu ya da Covid-19’dan iyileşmiş olmak ya da negatif test sonucu zorunluluğu getirildi.

Bar, restoran, spor salonu gibi alanlara girmek için bu belgelerin gösterilmesi isteniyor. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran da zorunlu aşının Fransa’nın tercihi olmadığını söylemişti.

BİRLEŞİK KRALLIK

Covid-19 aşısı 1 Nisan’dan itibaren sağlık çalışanları için zorunlu hale getirilecek.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, BBC’ye verdiği demeçte, ülke genelinde bir Covid-19 aşı zorunluluğunun gündemde olmadığını söylemişti. Javid, kırsal bölgelerde yaşayanlarda aşıya mesafeli yaklaşıldığı dile getirmişti.

İSVEÇ

Euronews’e açıklama yapan İsveç Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, zorunlu aşı uygulamasına geçilmeyeceğini açıkladı. Yetkili, “Aşıyı gönüllülüğe bağlı yapmak, güven oluşturmak ve vatandaşların bu konuda iyi bir şekilde bilgilendirilmesi, ülkede aşılama oranlarının yüksek olmasını sağladı. 1 Aralık’tan itibaren 100 kişiden fazla insanın katıldığı ve kapalı alanda gerçekleşen etkinliklerde Covid-19 geçiş kartı isteniyor.

MACARİSTAN

Corona virüsü vakalarının durdurulamadığı Macaristan’da da sağlık çalışanları, kamu görevlileri ve devlet okullarında görevli öğretmenlere aşı zorunluluğu getirildi.

Özel şirketlerin çalışanlarına aşıyı zorunlu hale getirip getirmeme kararının da şirketlere bırakıldığı kaydedildi.

Başbakan Viktor Orban, daha önce vatandaşların aşı olması gerektiği çağrısını yapmıştı.

DANİMARKA

Danimarka’da henüz zorunlu aşı uygulaması gündemde yok… Başbakan Mette Frederiksen, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Aşı konusunda her bireyin kendi kararını vermesini istiyoruz” demişti.

Danimarka restoran, sinema, kuaför gibi yerlere giderken aşı kartı ya da negatif test sonucu istenen kodu zorunlu kılmıştı.

İSVİÇRE

İsviçre’de “şeffaf ve anlaşılır bilgiler sunularak her insanın özgürce karar vermesine” izin veriliyor…

Resmi olarak hükümet ve yerel kantonlar çok sıkı şartlar altında belirli insanlara aşıyı zorunlu hale getirebilir. Fakat kimseye zorla aşı yapılmasına ülkede izin yok.

İsviçreliler kısa bir süre önce referandum yaparak, hükümetin Covid-19 önlemlerine destek kararı çıkarmıştı.

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