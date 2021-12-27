Avrupa’da Omicron alarmı: Yeni önlemleri açıklayacaklar

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkelerinde kritik artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle yeni kısıtlamaları açıklaması bekleniyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere'de en son 24 Aralık'ta açıklanan günlük vaka sayısı 122 bini geçti. Ülke genelinde can kaybı 137 olarak açıklanırken; son 7 günde 707 bin 306 vaka tespit edildi ve 810 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan Fransa'da 25 Aralık'ta tespit edilen vaka sayısı 104 bin 611 olarak, can kaybı ise 84 olarak açıklandı. İngiltere Başbakanı Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bu akşam yeni Covid-19 kısıtlamalarını açıklaması bekleniyor.

JOHNSON, VERİLERİ İNCELEYECEK

İngiltere medyası, Başbakan Johnson'ın yeni kısıtlamaları açıklamadan önce Covid-19'a bağlı hastane verilerini gözden geçireceği ve bu verilere göre karar alacağı ifade edildi. Ülkede 24 Aralık'ta açıklanan 122 bin 186 vakadan sonra 25 ve 26 Aralık'ta günlük vaka sayıları açıklanmadı.

FRANSA OMICRON DALGASINA HAZIRLANIYOR

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu akşam yeni kısıtlamaları açıklayacağı ifade edildi. Ülkede 25 Aralık'ta 104 binden fazla vaka açıklanmıştı ve bu sayı salgının başından bu yana günlük tespit edilen en fazla vaka sayısını işaret ediyor. Macron'un sağlık uzmanlarıyla bir araya geleceği ve düzenlenen toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunacağı aktarıldı.

Dün de ABD merkezli uçuş takip ve veri platformu FlightAware, 25 Aralık günü dünya üzerinde toplamda 2 bin 850 civarında uçuşun iptal edildiğini, 9 bin kadar uçuşun da ertelendiğini duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir Omicron varyantı bulaştığından şüphelenenlere uyarı: İlk bu belirtiye bakın

İlginizi Çekebilir Aşı olmayanlara bir uyarı daha: Yoğun bakıma yatış oranları yüzde 60 daha fazla

İlginizi Çekebilir Avustralya'daki bir laboratuvar, Covid test sonucu pozitif olan 400 kişiye, negatif bilgisi verdi