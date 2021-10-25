Avrupa’da pandeminin ikinci kışı: Doğu’dan Batı’ya kaos ve belirsizlik

ABD merkezli CNN International, vaka sayılarının üç haftadır üst üste artış gösterdiği tek bölge olan Avrupa'daki son durumu mercek altına alan bir analize yer verdi. Haberde, "Doğu'dan Batı'ya kaos ve belirsizlik" yorumu yapıldı.

Sozcu.com.tr

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Karantinalar, artan vakalar ve aşılar konusundaki bölünme, Avrupa’da pandeminin ikinci kışı öncesinde çerçevede oluşan görüntüyü en iyi anlatan kelimeler. ABD merkezli CNN International, Avrupa’daki son durumu okuyucularına böyle aktardı.

Aşılara geniş ölçekli olarak erişim bulunmasına rağmen, Avrupa dünya genelinde corona virüsü vakalarının artış gösterdiği tek bölge olarak görünüyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Avrupa’da vakalar üç haftadır üst üste yükseliyor.

ÇİFT DOZ AŞI ORANI YÜZDE 74.6



Doğu Avrupa’da ve Rusya durum çok daha vahim. Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından paylaşılan rapora göre, aşı karşıtlığı kaynaklı vakaların oranı yüzde 24 olarak belirtildi.

Geçtiğimiz perşembe günü Letonya, artan vakalar ve aşılamadaki düşüş nedeniyle Avrupa Birliği’nde kapanma uygulamasını geri getiren ilk ülke oldu. Avrupa Birliği’nde iki doz aşı olma oranı yüzde 74.6 olarak kayıtlara geçerken, Letonya’da bu oran yüzde 56’da kaldı.

‘DÖRDÜNCÜ DALGA İÇİNDEYİZ’



Aşılamada daha başarılı olan Batı Avrupa ülkelerinde de vakalar artış eğiliminde. Almanya’da her 100 bin kişide görülen yeni vaka oranı Mayıs ayından bu yana ilk kez 100’e ulaştı. Batı Avrupa’da en yüksek oranlar Belçika ve İrlanda’da dikkat çekiyor. ECDC verilerine göre Belçika’da 100 bin kişide yeni vaka oranı 325.76, İrlanda’da ise 432.84 olarak paylaşılıyor.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbrouck, VRT televizyonuna yaptığı açıklamada ülkenin dördüncü dalga içerisinde olduğunu söyledi. Ülkede yetişkin nüfusun yüzde 85’i tamamen aşılanmış durumda. Yetkililer hastanede tedavi gören hastaların büyük çoğunluğunun aşısız kişilerden oluştuğunu belirtiyor.

‘GEÇMİŞTEKİ KRİZ OLMAZ’



Doğu ve Batı arasında aşılamada farklılık olsa da buluştukları ortak nokta pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla beraber vaka oranlarının artması. Oxford Üniversitesi’nden Dr. Peter Drobac, Avrupa’da Delta varyantının baskın hale geldiğini, ekonominin açılması ve havaların soğumasının ardından insanların iç mekanlarda daha çok bir araya gelmesiyle vakaların arttığını söyledi.

Batı Avrupa’nın geçmişteki kişi bir kriz seviyesine ulaşmayacağını savunan Dr. Drobac, aşıların oyunu değiştirdiğini ve iyimser olmak için çok sayıda sebep olduğunu söyledi. Dr. Drobac, buna karşın aşıların tek başına sihirli değnek etkisi yaratmayacağını da ekledi.