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Avrupa’da Türk kadınlar yürüyor

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin iptali, Avrupa'da hemen her gün, farklı bir şehirde protesto ediliyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:47, 26/03/2021
HaberlerDünya
Avrupa’da Türk kadınlar yürüyor

Stuttgart Kenti’nde CHP’li kadınların öncülüğünde düzenlenen eyleme, 200’den fazla kişi katıldı. Türkiye’deki kadın cinayetlerine dikkat çekildi ve kadın haklarında daha da geri gidilmesi protesto edildi.

CHP Baden Württemberg adına Şirin Üstün, eylemde bir konuşma yaptı ve bu iptal kararının geri alınmasını istedi.

FRANKFURT’TA DA KINANDI

Frankfurt’ta da benzer şekilde, sözleşmenin iptali kınandı. Eyleme CHP’nin dışında çeşitli dernekler, kadın örgütleri ve bası Alman partileri de destek verdi.

Almanca yapılan konuşmalarda, bu kararın geri alınması için hep birlikte demokratik mücadele talep edildi.