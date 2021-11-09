Avrupa’nın göbeğinde sığınmacı krizi: ‘Putin intikam alıyor’

Belarus'un ülkesinden göçmen akışını engellememesi sonucu Avrupa'da patlak veren sığınmacı krizi büyüyor. Almanya, AB'yi Belarus'a karşı harekete geçmeye çağırırken, Alman basınında "Putin, Batı'dan intikamını iyi ilişkilere sahip olduğu Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko üzerinden alıyor." yorumları yapıldı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği’nin göçmen sorununa karşı ‘hiçbir şey yapmamakla suçladığı’ Belarus sınırına Avrupa ülkeleri duvar inşasını hızlandırırken, mültecileri sınırdan AB’ye gönderen ülkeye karşı ittifak da büyüyor.

AB, Belarus'u göçmen akımına karşı gerekli önlemleri almamakla suçlarken ülkenin Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, AB kaynaklarının kesildiği için ülkesinin artık göçmenleri durdurmayacağını söylemişti.

‘GERGİNLİĞİ KASITLI OLARAK TIRMANDIRIYOR’

Tüm bunlar olurken, Avrupa’nın göbeğindeki göçmen krizi de gün geçtikçe derinleşiyor. Polonya hükümeti, büyük bir göçmen grubunun Belarus’tan ülkeye girmeye çalışması üzerine doğu sınırındaki güvenliği arttırdıklarını açıkladı. Polonya Özel Birimler Bakanlığı Sözcüsü Stanislaw Zaryn yaptığı açıklamada, son günlerde ülkenin Belarus sınırında bekleyen göçmen sayısında büyük artış yaşandığını belirterek, Belarus'un sınırda gerginliği kasıtlı olarak tırmandırdığını ileri sürdü.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Almanya İçişleri Bakanı da AB’ye ‘harekete geçme’ çağrısı yaparken, Belarus’tan yasadışı yollardan Polonya’ya geçen göçmen akışını durdurmaya yardım etmesi için adeta yalvardı. Almanya aynı zamanda, Varşova’nın bir sınır duvarı inşa etme planlarını desteklediklerini de açıkladı.

‘EYLEMLER SÜRECEK’

Pazartesi günü yüzlerce göçmen, Polonya ile Belarus sınırında toplanırken, dikenli telleri kırmaya çalıştılar ve onları biber gazıyla durdurmaya çalışan Polonyalı güvenlik görevlileriyle karşı karşıya geldiler. Polonya, ‘geri püskürtme eylemlerinin’ süreceğini açıklarken, ülke sınırlarını ihlal etme girişimlerini bastırmak için ‘doğası gereği silahlı’ yanıt verebileceklerini söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, AB’yi ‘birlikte durmaya’ ve Polonya’nın Belarus sınırını güvence altına almasına yardım etmeye çağırdı. Seehofer Bild gazetesine verdiği demeçte, “Polonya veya Almanya bunu tek başına halledemez” dedi ve ekledi “Polonya hükümetinin dış sınırlarını korumasına yardım etmeliyiz. Bu aslında Avrupa Komisyonu’nun görevi. Şimdi onları harekete geçmeye çağırıyorum.”

ÇARESİZLİK BÜYÜYOR

Öte yandan, sınırda göçmenlerin yaşadığı çaresizlik de güç geçtikçe büyüyor. Hattın diğer bölümlerinde, küçük çocuklar, Polonya güçlerine geçmelerine izin vermeleri için yalvarırken, bazıları da mültecilere karşı misafirperverliği ile ünlü ‘Almanya’ sloganları attı.

AB Başkanı Ursula von der Leyen Pazartesi günü üye ülkeleri Belarus’a karşı yeni yaptırımlar uygulamaya çağırdı ve ‘göçmenlerin siyasi amaçlarla kullanılmasının kabul edilemez’ olduğunu söyledi. AB’nin göçmenleri Belarus’a getiren ‘üçüncü ülke havayollarına’ nasıl yaptırım uygulanacağını değerlendireceklerini de sözlerine ekledi.

“PUTİN, BATI’DAN İNTİKAM ALIYOR”



Alman basınında ise Belarus, ülkesinin karşı karşıya kaldığı yaptırımlar nedeniyle ‘özellikle önlem almamakla’ eleştirildi. Belarus’tan Polonya’ya yaşanan göçmen akışı sonrasında “Putin, Batı’dan intikamını iyi ilişkilere sahip olduğu Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko üzerinden alıyor.” yorumları yapıldı. Ayrıca Moskova yönetimi, son dönemde Avrupa’ya doğalgaz tedarikini azaltmış, bunun sonucunda kıta halkı yükselen enerji faturalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

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