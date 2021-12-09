Avustralya Başbakan Yardımcısı Joyce, Covid-19’a yakalandı

Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, ABD seyahati esnasında Covid-19’a yakalandı.

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Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington ziyareti esnasında Covid-19’a yakalandığını duyurdu. Covid-19’a karşı tam aşılı olan Joyce, hafif semptomlar göstermesinin ardından test yaptırmaya karar verdiğini söyledi.

Karantinada bulunduğunu ifade eden Joyce ayrıca, birlikte seyahat ettiği kişilerin Covid-19 testlerinin negatif olduğunu da ekledi. Karantina sürecinde tek başına bir odada kalacağı için korku duyduğuyla ilgili şakalar yapan Başbakan Yardımcısı, “10 gün boyunca bir odada tek başıma kilitli kalacağım için çok endişeliyim fakat bu sürecin bir parçası” dedi.

Joyce, ABD’ye gitmeden önce Londra’ya 10 günlük bir gezi düzenlemiş ve üst düzey devlet yetkilileri ile görüşmüştü. İki İngiliz kabine üyesi Dominic Raab ve Grant Shapps’ın, bu hafta başında Joyce ile görüşmeleri sonrasında PCR testi sonuçlarını bekledikleri ve kendilerini izole ettikleri de öğrenildi.

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