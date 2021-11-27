Avustralya Omicron varyantı nedeniyle 9 Afrika ülkesinden uçuşları durdurdu

Avustralya, "Omicron" adı verilen yeni corona virüsü mutasyonu nedeniyle 9 Afrika ülkesinden uçuşları 14 gün süreyle askıya aldı.

Sozcu.com.tr

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Avustralya, Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni corona virüsü mutasyonu Omicron’a karşı sınır tedbirlerini artırdı.

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt yaptığı açıklamada, yeni mutasyonunun yayılması nedeniyle önlem olarak Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Lesoto, Eswatini, Seyşeller, Malavi ve Mozambik’ten havayolu ulaşımının 14 gün boyunca askıya alındığını duyurdu. Bakan Hunt, “Tıbbi kanıtlar daha fazla önlem alınması gerektiğini gösteriyorsa bunları yapmaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

KARANTİNA VE TEST



Hunt’ın açıklamasına göre son 14 gün içinde söz konusu 9 ülkede bulunan ve Avustralyalı olmayan vatandaşların Avustralya’ya girmesine izin verilmeyecek. Bu ülkelerden gelen Avustralya vatandaşları ise dönüşte 2 hafta boyunca karantinada kalacak. Avustralya’ya daha önce gelmiş olan ve son 14 gün içinde bu ülkelerden herhangi birinde bulunmuş olanların da derhal karantinaya girmesi ve test yaptırması zorunlu kılındı.

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