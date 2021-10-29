Avustralya’da saatteki hızı 122 kilometreyi bulan fırtına: 450 bin ev elektriksiz kaldı

Avustralya'yı vuran şiddetli fırtına Melbourne şehrinde hayatı durma noktasına getirdi. Hızı saatte 122 kilometreye ulaşan rüzgar bölgeyi olumsuz etkiledi. Gece boyunca devam eden ve sabah saatlerinde etkisini yitiren fırtına maddi hasara yol açtı.

İlk belirlemelere göre, 450 bin ev elektriksiz kaldı. Evlerin çatılarının uçtuğu fırtınada ağaçlar devrildi. Bazı bölgelerde trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı.

Fırtınayla ilgili eyalet acil durum servisi binlerce yardım çağrısına yanıt vermeye çalışırken, Victoria eyaletinin güneyinde rüzgarlara karşı şiddetli bir hava uyarısı yapıldı.