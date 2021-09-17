Avustruyalı Bakan: “Türkiye AB’ye baskı yapmak için göçmenleri kullanıyor”

Avusturya'nın Avrupa Birliği Bakanı Karoline Edtstadler ile Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile bir araya geldi. İkili göçmen krizi ve Türkiye'nin tutumu hakkında tartışılan açıklamalarda bulundu.

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Avusturya’nın Avrupa Birliği Bakanı Karoline Edtstadler yaptığı açıklamada, Türkiye’yi göçmenler üzerinden AB’ye baskı yapmakla suçladı ve AB’nin hiçbir uğranan şantaja boyun eğmeyeceğini vurguladı.

Karoline Edtstadler, Güney Kıbrıs gibi AB’nin dışında kalan ülkelerin, yeni göçmen akını karşısında yalnız bırakılmayacağını söyledi. Edtstadler, Güney Kıbrıs Rum Hükümeti Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye, göçmenleri Avrupa Birliği’ne baskı aracı olarak kullanıyor. Ancak biz bunu kabul etmeyeceğiz” dedi. Edtstadler, “Ne Türkiye ne de Belarus ne de dünyanın herhangi bir ülkesi AB’ye şantaj yapamaz” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI YAPTI

Edtstadler, AB’ye ulaşmak için geçiş noktası olan ülkelere ‘zorunlu dayanışma’ çağrısında bulundu.

Christodoulides de Güney Kıbrıs Rum Hükümeti’nin nüfusuna göre üst üste dört yıldır diğer AB üye ülkelerine göre daha fazla sığınma talebi aldığını hatırlatırken, bunların yaklaşık yüzde 80’lik bir bölümünün KKTC’den veya Türkiye’den geldiğini ifade etti.

Güney Kıbrıs Rum hükümeti, Türkiye’yi göçmenleri kasten ülkelerine yönlendirmekle suçluyor. Christodoulides, Ankara’yı ‘AB’den siyasi kazanımlar elde etmek için’ insan hayatını araçsallaştıran bir politika izlemekle suçladı.

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