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Avusturya’da aşısızlara uygulanan kısıtlama kalkmıyor

Avusturya'nın çiçeği burnunda başbakanı Karl Nehammer bugün açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr
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Avusturya’da aşısızlara uygulanan kısıtlama kalkmıyor

Avusturya’nın yeni başbakanı Karl Nehammer göreve geldikten sonra ilk açıklamalarını yaptı.

Nehammer, bu pazar günü sokağa çıkma yasağının sona ereceğini açıklarken, Covid-19 aşısı olmayanlara uygulanacak yasağın ise devam edeceğini duyurdu.

Corona virüsü kısıtlamalarıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini açıklayan Nehammer, “Aşı olmayanlara kısıtlama devam edecek” dedi.
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