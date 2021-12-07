Avusturya’da aşısızlara uygulanan kısıtlama kalkmıyor
Avusturya'nın çiçeği burnunda başbakanı Karl Nehammer bugün açıklamalarda bulundu.
Avusturya’nın yeni başbakanı Karl Nehammer göreve geldikten sonra ilk açıklamalarını yaptı.
Nehammer, bu pazar günü sokağa çıkma yasağının sona ereceğini açıklarken, Covid-19 aşısı olmayanlara uygulanacak yasağın ise devam edeceğini duyurdu.
Corona virüsü kısıtlamalarıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini açıklayan Nehammer, “Aşı olmayanlara kısıtlama devam edecek” dedi.