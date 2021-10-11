Avusturya’da Kurz sonrası hükümet şekilleniyor: Fransa Büyükelçisi Linhart Dışişleri Bakanı olacak

Avusturya'da Başbakan Kurz'un istifasının ardından hükümet yeniden şekilleniyor. Avusturya'nın Fransa Büyükelçisi Michael Linhart, Başbakanlık koltuğuna oturacak Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in yerini alacak.

Sozcu.com.tr

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Avusturya’da hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk skandalları sonrası istifa eden Başbakan Sebastian Kurz’un ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Kurz’un istifasının ardından Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’in Başbakanlık koltuğuna oturması bekleniyor. Schallenberg’den boşalan göreve ise Avusturya’nın Fransa Büyükelçisi Michael Linhart geçecek.

Wolfgang Schuessel’in Başbakan olduğu dönemde dış ilişkiler danışmanı olan Linhart, Schallenberg’le aynı törende yemin ederek yeni Dışişleri Bakanı olacak.