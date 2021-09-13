Aylar sonra ortaya çıktı: Pfizer, BioNTech’in Covid-19 aşısını reddetmiş

Corona virüsü salgınına karşı geliştirilen mRNA bazlı aşıyı bulan bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Dr. Uğur Şahin'in kurduğu BioNTech'in aşısı ile ilgili şaşırtıcı bilgiler ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Dünya 25 milyondan fazla insana bulaşan ve 4.6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı bilim insanları büyük bir hızla aşı geliştirmeyi başardı.

Pfizer ile BioNTech’in geliştirdiği ve Türkiye’de de kullanılan mRNA teknolojisine sahip corona virüsü aşısı büyük koruyuculuk oranı ile gündem olurken, şirketin Türk kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Dr. Uğur Şahin’in yaşadığı zorluklar ortaya çıktı.

Pfizer ile ortaklık yoluna giden BioNTech’in, Pfizer’dan yetkilileri 2020 yılının başlarında etkilemeyi başaramadığı açıklandı. BioNTech’in başarısının kaleme alındığı kitapta, şirketin Türk kurucularının yaşadıkları zorluklar anlatıldı.

“SALGININ BİTECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK”

Pfizer’ın başkan yardımcısı Dr. Phil Dormitzer’in, “Bu aşı o kadar etkili ki çok deneyseldi. Ben o dönemde Covid-19 salgınının Sars ve Mers gibi kontrol altına alınacağını düşünüyordum. Dolayısıyla BioNTech’in aşısının bir kıymeti olacağını düşünmüştüm” sözleri ortaya çıktı.

Uğur Şahin, Dormitzer ile yaptığı görüşmeyi The Telegraph’a anlattı. Şahin, “O taraf çok rasyoneldi. Fakat Phil ile yaptığım görüşmeden birkaç saniye sonra düşündüm ve onu birkaç hafta sonra tekrar arayacağımı tahmin ettim” ifadesini kullandı. Pfizer ile BioNTech’in bir ortaklık yapacağını öngördüklerini söyleyen Şahin ve Türeci bu telefon görüşmesinden bir hafta sonra ise Pfizer ile anlaşma yaptı.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Telegraph’a konuşan Uğur Şahin, “Çalışanlarımızın büyük çoğu uzaktan çalışıyor. İki ya da üç doz aşı olmuş olmaları fark etmiyor. Ben evdeyim fakat şirkete 250 metre uzaktayım. Dolayısıyla bazen insanlar çalışıyor mu diye izlemeye gidiyorum” derken Dr. Türeci ise eşinin espri yaptığının altını çizerek, “Elbette çok fazla temas etmekten kaçınmak için. İnsanların tesislerdeki laboratuvarlarda ve üretim tesislerindeki çalışmalarını sağlamak için” dedi.

“KANSER GİBİ YAYILDIĞINI FARK ETTİK”

Çinli bir akademisyenin Lancet dergisinde 24 Ocak 2020’de yayınlanan bir makalesini okuduktan sonra harekete geçmeye karar verdiklerini söyleyen Şahin, “Makalede insandan insana virüsün bulaştığına dair ilk somut kanıt vardı. Fakat benim için daha da dikkat çekici olanı, makalede 7 yaşındaki bir kızın semptom göstermeden test sonucunun pozitif çıktığıydı. Burada bir düzen vardı” yorumunu yaptı. Şahin, Wuhan’dan insanların uçaklarla Covid-19 olduklarını bilmeden başka ülkelere ve şehirlere gittiklerini hayal ettiğini de söyledi. Dr. Şahin sağlık krizinin ne boyutlara gelebileceğini öngördüğünün de altını çizdi.

Şahin, “Ben virüsün kanser gibi metastaz yaptığını fark ettim. Kanserin de erken dönemlerinde kanseri görmezsiniz. Ancak daha sonra kanser olduğunu görürsünüz” dedi.

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