Azerbaycan ile Rusya arasında anlaşma

Azerbaycan Başbakanı Ali Esadov, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile bir araya geldi. Heyetler arası yapılan görüşmelerde, iki ülke arasındaki işbirlikleri ve bazı alanlardaki işbirliklerinin geliştirilmeleri konuları ele alınırken, görüşmenin ardından Azerbaycan ile Rusya arasında kitle iletişim, gıda güvenliği, otomotiv endüstrisine dair ortak projeler ve gümrük anlaşmaları konusunda bir dizi anlaşmaya imza atıldı.

“BÖLGENİN KALKINMASI İÇİN FIRSAT”

Heyetler arası görüşmede Azerbaycanlı mevkidaşı Esadov'a hitaben konuşan Başbakan Mişustin, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere dikkat çekerek, “Genel olarak ekonomik ilişkilerimiz aktif olarak artıyor. Yeni yılın ilk 3 ayında ticaretimiz yüzde 3 buçuk oranında yani 680 milyon dolar bazında arttı ki bu çok iyi bir rakam. Azerbaycan'da bine yakın Rus sermayeli firma çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Otomobil, helikopter üretimi, zirai ilaçlar ve tarım aletleri üretimi konusunda Azerbaycan'da yapılan üretimleri hatırlatan Başbakan Mişustin, Dağlık Karabağ'da ateşkes anlaşması imzalanmasından sonra bölgenin gelişime açık olduğunu ifade etti. Mişustin, “Dağlık Karabağ'da savaşın sona ermesinden sonra Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin mesajları bölgenin kalkınması için yeni fırsatlar oluşturdu. Ekonomi ve ulaşım yollarının açılması ile birlikte altyapı yatırımlarının planlanmasının tüm Güney Kafkasya'nın çıkarına olacağını düşünüyorum” dedi.

ESADOV, AZERBAYCAN’A DAVET ETTİ

Mişustin'den sonra söz alan Azerbaycan Başbakanı Esadov, Dağlık Karabağ'da ateşkes imzalanmasından sonra Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın anlaşmaya sürdürmeye yönelik çabalarının takdir edilecek bir husus olduğunu ifade etti.

“Azerbaycan geçtiğimiz 10 Kasım'da ilan eden anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmeye kararlıdır ve yerine getirecektir” diyen Esadov, Rus mevkidaşını Azerbaycan'a davet ederek, “Sayın Mişustin bu vesile ile sizi Azerbaycan'a davet etmek istiyorum. Eminim ki uygun zamanda Azerbaycan'a yapacağını ziyaret Rusya – Azerbaycan ilişkilerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.