BAE, artık Batılı filmleri sansürlemeyecek

Körfez Arap ülkelerinden BAE'de son yıllarda yaşanan değişim devam ediyor. Son olarak ülke, Batılı filmlere sansür uygulamaktan vazgeçti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), Batılı filmlere yönelik sansür uygulaması kaldırıldı.

Ülkede gösterilen birçok Hollywood ve Avrupa filmi, küfürlü ifadelerin ve müstehcen sahnelerin kesilmesi nedeniyle anlaşılması zor hale geliyordu.

Steven Spielberg'in son filmi West Side Story, transeksüel karaktere yer verdiği için BAE ve diğer Körfez Arap ülkelerinde yasaklanmıştı. Bu ülkeler, filmi dağıtan Disney'den bazı sahnelerin kesilmesini istemiş ancak şirket bu talebi geri çevirmişti.

MODERNLEŞME ADIMLARI SÜRÜYOR

BAE, sansür uygulamasını durdurduğunu ve yetişkin izleyicilere özel 21 yaş üstü film kategorisini uygulamaya koyacağını duyurdu. Ülkedeki Medya Düzenleme Kurumu, tüm filmlerin uluslararası versiyonuyla gösterileceğini ve yetişkinlere yönelik filmlerde 21 yaş sınırı olacağını açıkladı.

Ülkeye daha fazla yabancı çekmeye çalışan BAE, son dönemde modernleşme yönünde önemli adımlar atıyor. Alkol satın almak için özel ruhsat uygulaması kaldırılmış, evli olmayan çiftlerin beraber yaşamasına izin verilmişti.

İlginizi Çekebilir BAE'den haftada 4.5 gün çalışma kuralı geliyor