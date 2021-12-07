BAE’den haftada 4.5 gün çalışma kuralı geliyor
Birleşik Arap Emirlikleri, 1 Ocak 2022'den itibaren haftada 4.5 gün çalışma düzenine geçileceğini duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi, 1 Ocak 2022’den itibaren haftada 4.5 gün çalışma düzenine geçileceğini duyurdu.
Devlet çalışanları için uygulanacak bu esneklik ile birlikte Cuma öğleden sonra, Cumartesi ve Pazar günleri tatil yapılacak ve yeni bir “hafta sonu” algısı oluşacak.
Pazartesi gününden Perşembe gününe kadar mesailerin 07:30-15:30 arasında yapılacağı kaydedildi.
Cuma günleri mesainin 4.5 saat süreceği ve mesainin 07:30’da başlayarak 12:00’de sona ereceği kaydedildi.
Normalde hafta sonu tatilini Cuma-Cumartesi yapan Körfez ülkesi böylelikle küresel piyasalar ve pazarlarla daha iyi entegre olunabileceğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri son dönemde yabancı yatırımcıları ve yetenekleri ülkeye çekmek için bir dizi reform yapmıştı.