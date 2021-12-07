BAE’den haftada 4.5 gün çalışma kuralı geliyor

Birleşik Arap Emirlikleri, 1 Ocak 2022'den itibaren haftada 4.5 gün çalışma düzenine geçileceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi, 1 Ocak 2022’den itibaren haftada 4.5 gün çalışma düzenine geçileceğini duyurdu.

Devlet çalışanları için uygulanacak bu esneklik ile birlikte Cuma öğleden sonra, Cumartesi ve Pazar günleri tatil yapılacak ve yeni bir “hafta sonu” algısı oluşacak.

Pazartesi gününden Perşembe gününe kadar mesailerin 07:30-15:30 arasında yapılacağı kaydedildi.

Cuma günleri mesainin 4.5 saat süreceği ve mesainin 07:30’da başlayarak 12:00’de sona ereceği kaydedildi.

Normalde hafta sonu tatilini Cuma-Cumartesi yapan Körfez ülkesi böylelikle küresel piyasalar ve pazarlarla daha iyi entegre olunabileceğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri son dönemde yabancı yatırımcıları ve yetenekleri ülkeye çekmek için bir dizi reform yapmıştı.

İlginizi Çekebilir Omicron varyantı yayılıyor: Google ofislere dönüşü erteledi

İlginizi Çekebilir Amazon ofise dönüşü erteliyor

İlginizi Çekebilir Microsoft ve LinkedIn CEO'ları artık ofise dönmeyi beklemediklerini açıkladılar