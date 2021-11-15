BAE’den Türkiye’ye üst düzey ziyaret

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye geleceği belirtildi.

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Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın 24 Kasım'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’yi ziyaret edeceği bildirildi.

İki Türk yetkili, ziyaretin 24 Kasım veya sonraki yakın bir tarihte gerçekleşeceğini belirtti.

Reuters’ın Türk yetkililere dayandırdığı haberine göre, iki lider, bölgedeki sorunların yanı sıra, ikili ilişkileri de ele alacakTürkiye ve BAE on yıl önce gerçekleşen Arap ayaklanmalarından bu yana bölge ülkelerinde nüfuz sahibi olabilmek için birbirleriyle rekabet ediyorlar. İki ülke Libya’daki iç savaşta karşı tarafları desteklemişti ve ülkeler arasındaki fikir ayrılıkları Doğu Akdeniz ile Körfez Arap ülkeleri arasındaki gerilimde de kendini göstermişti.

İsmi açıklanmayan Türk yetkililerinden biri Reuters’a yaptığı açıklamada, Erdoğan ve Şeyh Muhammed’in ikili ilişkiler, ticaret, bölgesel gelişmeler ve yatırımları görüşeceklerini söyledi.

Diğer yetkili ise, ziyaretin “bölgesel bağları geliştirmek ve gerilimi azaltmak için önemli bir gelişme” olduğunu söyledi. Konuyla ilgili Reuters’ın ulaşmaya çalıştığı BAE Dışişleri Bakanlığı yetkilileri yorum yapmayı reddetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay BAE'nin iki üst düzey lideri ile çeşitli temaslarda bulunmuştu. İlk olarak 19 Ağustos'ta BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan ile Beştepe'de bir araya gelen Erdoğan, 31 Ağustos'ta ise Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüşmüştü. Her iki görüşmede de iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alınmıştı.

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