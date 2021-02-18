Bakan Akar’dan NATO toplantısında Gara operasyonu mesajı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2 gün süren ve video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Akar, bugün tamamlanan toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“MÜTTEFİKLERİMİZ TAZİYELERİNİ İLETTİ”

Toplantıda, savunma ve caydırıcılık konuları, Afganistan ile Irak’taki NATO’nun faaliyetleri ve küresel gelişmelerin konuşulduğunu belirten Akar şunları söyledi:

* Gara operasyonu esnasındaki şehitlerimize yönelik başta NATO Genel Sekreteri olmak üzere Müttefiklerimizin taziye dilekleri tarafımıza iletildi. Biz de kendilerine teşekkürlerimizi ifade ettik.

* DEAŞ, PKK/YPG/PYD ve FETÖ başta olmak üzere birçok terör örgütü ile mücadelemizin kararlılıkla devam ettiğini vurguladık.

Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele kapsamında, PKK terör örgütüne yönelik icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtına ilişkin kısa bilgilendirme yaptıklarını da bildiren Akar, “Eldeki tüm imkânlar seferber edilerek icra edilen bu harekâtın Irak’ın kuzeyindeki PKK tehdidinin boyutunu gözler önüne serdiğini, PKK’nın 13 vatandaşımızı vahşice katlettiğini, şehit ettiğini; PKK ve YPG'nin aynı terör örgütü olduğunun açıkça bir kez daha görüldüğünü açıkça ifade ettik” diye konuştu.

“PKK TERÖR ÖRGÜTÜ NATO MİSYONU ÖNÜNDE EN BÜYÜK ENGEL”

“İlaveten NATO’nun Irak’taki misyonunun genişletilmesi çalışmaları sürerken PKK terör örgütünün, NATO misyonu önündeki en büyük engel olduğunu da dile getirdik” diyen Akar, şöyle konuştu:

* Ortak bir tehdit olarak terörle mücadelede Müttefiklerin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik.

* Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başta aileleri olmak üzere TSK'nın ve asil milletimizin başı sağ olsun.

* Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Herkes şunu bilmeli ki terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

* Toplantıda ayrıca Afganistan’daki gelişmeleri ve İttifakın önündeki seçenekleri değerlendirdik.

* Bu çerçevede Türkiye’nin, Afgan kardeşlerimizin huzur ve refahı ile barış sürecinin başarıyla yürütülmesi için üzerine düşen sorumlulukları bugüne kadar yaptığını, bundan sonra da yapacağını belirttik.

“2030’LU YILLARA GİDEN SÜREÇTE…”

* Diğer taraftan, NATO’nun 2021 yılında bir kriz durumunda ihtiyaç duyabileceği hazır kuvvetin (VJTF) sorumluluğunun Türkiye’de olduğunu, mevcut katkılarımıza ilave olarak siber imkân ve kabiliyetler ile Hava Polisliği ve bölgesel güvenlik uçuşlarına da kara, deniz ve hava unsurlarımız ile ilave katkıda bulunacağımızı paylaştık.

* Bu arada yeni teknolojilerin ve müşterek olarak bu konudaki yeteneklerimizin geliştirilmesinin önemini bir kez daha vurgulama fırsatı bulduk.

* 2030’lu yıllara giden süreçte NATO’nun adaptasyon çalışmalarına desteğimizi ifade ettik.

* Ayrıca; Sorunlar karşısında dayanışmanın sadece sözle değil, fiilen gösterilmesinin ve güvenliğin bölünmezliği ilkesinin titizlikle muhafaza edilmesinin İttifakın savunma ve caydırıcılığı bakımından önemli olduğuna dikkat çektik.

“TÜRKİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARIN İTTİFAKI ZAYIFLATTIĞINI MÜTTEFİKLERİMİZİN DİKKATİNE GETİRDİK”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıda Türkiye’ye yönelik yaptırımların da gündeme getirildiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

* Son olarak, eğer Müttefikler güçlü olursa İttifakın da güçlü olacağını ifade ederek Türkiye’ye yönelik lisans kısıtlamaları ile yaptırım girişim ve tehditlerinin İttifak’ı zayıflattığını da açıkça Müttefiklerimizin dikkatlerine getirdik.

* Önümüzdeki dönemde; bugüne kadar yapılan ve bundan sonra da yapılacak temaslarla bu konuda bazı gelişmelerin olabileceğini değerlendiriyoruz.

* Türkiye’nin, NATO’ya üyeliğinin 69’uncu yıl dönümünü kutlarken; İttifak içinde aktif rol oynamaya ve İttifak içerisindeki taahhütlerini eksiksiz olarak yerine getirmeye devam edeceğini belirttik.

* Sonuç olarak savunma ve güvenlik konularındaki görüş, öneri ve beklentilerimizi dile getirdiğimiz iki gün süren bu toplantının yapıcı ve olumlu bir havada geçtiğini söyleyebiliriz. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz.