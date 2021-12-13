Haberler - Dünya

Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 13-15 Aralık 2021 tarihlerinde Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’ın davetine icabetle Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret edeceği duyuruldu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında konuyla ilgili şu bilgilendirme yapıldı:

* Sayın Bakanımız, 13-15 Aralık 2021 tarihlerinde Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecektir.

* Ziyaret kapsamında BAE makamlarıyla gerçekleştirilecek görüşmelerde, bu ülkeyle ikili ilişkilerimiz muhtelif boyutlarıyla ele alınacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.

* Sayın Bakanımızın, ziyaret sırasında ayrıca, Dubai'de Türk iş insanlarıyla biraraya gelmesi ve Expo 2020 sergi alanındaki Türk pavilyonunu ziyaret etmesi öngörülmektedir.

Türkiye'den Ermenistan kararı: Karşılıklı özel temsilci atanacak İlginizi Çekebilir Türkiye'den Ermenistan kararı: Karşılıklı özel temsilci atanacak

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Azerbaycan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı Dubai Ermenistan Etiyopya Irak İran Libya Lübnan mevlüt çavuşoğlu Normalleşme Pakistan Somali