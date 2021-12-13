Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 13-15 Aralık 2021 tarihlerinde Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’ın davetine icabetle Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret edeceği duyuruldu.

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Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında konuyla ilgili şu bilgilendirme yapıldı:

* Sayın Bakanımız, 13-15 Aralık 2021 tarihlerinde Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecektir.

* Ziyaret kapsamında BAE makamlarıyla gerçekleştirilecek görüşmelerde, bu ülkeyle ikili ilişkilerimiz muhtelif boyutlarıyla ele alınacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.

* Sayın Bakanımızın, ziyaret sırasında ayrıca, Dubai'de Türk iş insanlarıyla biraraya gelmesi ve Expo 2020 sergi alanındaki Türk pavilyonunu ziyaret etmesi öngörülmektedir.

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