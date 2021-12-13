Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 13-15 Aralık 2021 tarihlerinde Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’ın davetine icabetle Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret edeceği duyuruldu.
Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında konuyla ilgili şu bilgilendirme yapıldı:
* Sayın Bakanımız, 13-15 Aralık 2021 tarihlerinde Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecektir.
* Ziyaret kapsamında BAE makamlarıyla gerçekleştirilecek görüşmelerde, bu ülkeyle ikili ilişkilerimiz muhtelif boyutlarıyla ele alınacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.
* Sayın Bakanımızın, ziyaret sırasında ayrıca, Dubai'de Türk iş insanlarıyla biraraya gelmesi ve Expo 2020 sergi alanındaki Türk pavilyonunu ziyaret etmesi öngörülmektedir.