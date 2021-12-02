Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
İsveç'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Stokholm’de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la ikili ilişkilerimiz ile Suriye, Libya, Ukrayna ve Kafkasya dahil bölgesel gelişmeleri ele aldık” ifadelerini kullandı.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU, AGİT AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı kapsamında geldiği Stockholm’de aile fotoğrafı çekimine katıldı.