Başbakanlığa giden Scholz’a büyük gözdağı: Baskın yapıldı

Almanya’da seçimlere 15 gün kala, SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz’un başında olduğu Maliye Bakanlığı'na "kara para" baskını düzenlendi. Alman Sosyal Demokrat Parti, "Bu bir karalama kampanyası" diyor.

Ali GÜLEN

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Almanya’da genel seçimlere sadece 15 gün kaldı… Son anketler, Merkel hükümetlerinin koalisyon ortağı olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Olaf Scholz'un, başbakanlığını işaret ederken, savcılıktan ilginç bir hamle geldi. Scholz'un başında bulunduğu Federal Maliye Bakanlığı'na “kara para” baskını yapıldı.

KARA PARA SORUŞTURMADA SORUN

Aramanın nedeni ise Osnabrück Başsavcılığı'nın, Maliye Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Kara Para Aklama Bölümü (FIU) ile ilgili başlattığı soruşturma olarak açıklandı.

Bakan Scholz'a bağlı birimin dışında yine SPD'nin bakanlığını yaptığı Federal Adalet Bakanlığı'na da arama başlatıldı. Birkaç haftalık olan arama emrinin bekletilip tam da seçimler öncesi yapılması anlamlı karşılandı.

Savcılığın soruları, bakanlığa sorarak cevaplar alabileceği belirtilirken, savcı ve polis eşliğinde gerçekleştirilen bu aramalar şaşırttı.

SCHOLZ: YAZILI SORABİLİRLERDİ

Maliye Bakanı ve SPD'nin başbakan adayı Scholz, “Savcılık soruları bize yazılı olarak gönderebilirdi” açıklamasını yaptı. SPD'den çeşitli kaynaklar bu durumun, “seçimler öncesi bir karalama kampanyası” olduğunu savunuyor.

Kara para ile mücadele konusunda FUI yıllardır eleştiriliyor ve Almanya'nın mücadeleyi iyi yürütmediği belirtiliyor. Soruşturma konusunun da uluslar arası alanda bu yöndeki şikayetler olduğu sanılıyor.

SON ANKETLER NE DİYOR?

Almanya'da yapılan anketler SPD'yi yüzde 25 ile yüzde 27 bandında ve birinci parti gösteriyor. Merkel'in ve Bavyera Eyalet Başbakanı Söder'in desteğini artırmasıyla CDU lideri Armin Laschet, yüzde 24'lere kadar yükselmiş durumda.

Yeşiller yüzde 16- 17 bandında. Liberaller ise yüzde 6-9 bandında görünüyor. Sol Parti yüzde 6, Aşırı sağcı AfD ise yüzde 11'lerde.

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