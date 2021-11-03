Batı Trakya’ya yerleşen ABD askerleri için lojman ve altyapı anlaşması yapıldı

Batı Trakya Dedeağaç (Evros) ilindeki liman ve üslere yerleşen ABD ordusundaki subay ve askerler için lojman ve alt yapı çalışmalarının başlaması için hazırlanan proje anlaşması imzalandı. Tesislerin hızla tamamlanacağı öğrenildi.

Yaşar ANTER

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Batı Trakya'daki Dedeağaç (Evros) ilindeki liman ve üslere yerleşen ve bu ay içerisinde yaklaşık 300 ABD helikopteri ile 1000'e yakın zırhlı aracın gelmesi beklenen kentte 2 bini yakın ABD askeri için lojman ve alt yapı çalışmalarının başlayabilmesi için Yunanistan ve ABD arasında anlaşma imzalandı.

DEDEAĞAÇ'A ABD ASKERLERİ İÇİN LOJMANLAR YAPILIYOR

ABD'nin ön üs bölgesi olarak kullanacağı Dedeağaç'ta ABD ordusunda görevli subay ve askerler için konaklama tesislerinin inşası için “Giannouli Kampı” yakınlarına inşa edileceği açıklandı.

Anlaşmanın Yunanistan Genel Kurmay Başkanı General Konstantinos Floros ve ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Bay Jeffrey R. Payat’ın huzurunda, 14 Ekim 2021 Perşembe günü 2. İki Ülke Arasındaki Stratejik Diyalog Genel Müdürlüğü sırasında imzalanan ikinci bölümü olarak 1 Kasım 2021 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

TESİSLER HIZLA TAMAMLANACAK

İmza töreninde Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı Direktörü Tuğgeneral Nikolaos Holevas ve ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) adına J5 / 8 Tuğgeneral Nicholas A. Gentile bulundu.

İmzalanan Uygulama Anlaşması'nın ABD tarafından finanse edilen altyapı ve konaklama tesisleri projelerinin hızla tamamlanacağı açıklandı.

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