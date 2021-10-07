Batı’dan Afganistan’a para desteği

Reuters haber ajansının özel haberinde, Batı'nın Afganistan'a para yardımı yapmayı gündemine aldığı iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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15 Ağustos’ta Taliban’ın ele geçirdiği Afganistan ile ilgili dikkat çekici bir iddia Reuters haber ajansından geldi.

İngiltere merkezli haber ajansına konuşan yetkililer, ekonomik krizin ortasına düşen Afganistan’da sivillerin hayatta kalabilmesi için “para pompalanabileceğini” aktardı.

Yazışmaları ele geçiren Reuters ayrıca bu para karşılığında Taliban’ın birçok konuda taviz verebileceğini de aktardı. Kıtlık ve siyasi karmaşa dolayısıyla bir insani krizin içinde olan Afganistan’da sivillerin yaşaması için dolaşıma ABD doları alınabileceği belirtilirken üst düzey bir yetkili masada iki planın olduğunu açıkladı.

AB DİPLOMATI: HEPİMİZ ETKİLENİRİZ

Bu planların henüz geliştirme aşamasında olduğunu kaydeden yetkili ilk planda Dünya Gıda Programı’nın parayı doğrudan insanlara vererek gıda almalarına yardımcı olacağını belirtti.

İkinci planda ise Birleşmiş Milletler adına bankaların ülkeye nakit para girişi sağlayacağı kaydedildi. Bu para ile Birleşmiş Milletler ve diğer STK’larda görevlilerin maaşlarının ödenebileceği belirtildi. İsmini açıklamayan bir BM yetkilisi, Afganistan bankalarıyla görüşmelerin devam ettiğini nakit akışı için görüşüldüğünü dile getirdi.

İsmini açıklamayan üst düzey bir AB yetkilisi ise, “Eğer ülke çökerse hepimiz bunun sonucuna katlanırız. Kimse Taliban’ı hemen tanımak istemiyor fakat onlarla anlaşmamız gerekiyor. Burada soru anlaşmalı mıyız olmamalı, nasıl anlaşmalıyız olmalı” dedi.

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