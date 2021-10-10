‘Bayanlar ve baylar’ anonsu tarihe karışıyor: Havayolu şirketinden yeni karar

Birleşik Krallık'ın en büyük hava yolu şirketi British Airways, bünyesindeki kabin görevlileri ve pilotlara, 'bayanlar ve baylar' diye anons yapmayın talimatı verdi. Şirkete göre, daha katılımcı ve çeşitliliği destekleyen bir politika açısından bu talimat oldukça önemli.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin en köklü havayolu şirketi British Airways, tarihi bir karara imza attı. Şirket tarafından kabin görevlileri ve pilotlara anons yaparken ‘bayanlar ve baylar’ tabirini kullanmayın uyarısı geldi. British Airways, bundan böyle, daha geniş sosyal normlara saygı göstermek amacıyla uçaklarında cinsiyetten bağımsız terimleri kullanacaklarını açıkladı.

Daha önce Lufthansa, easyJet ve Air Canada dahil üzere büyük havayolu şirketleri, çocukları ve daha geniş kitleleri benimsemek için farklı bir terimler hayata geçirmişti. Japon Havayolları da geçtiğimiz yıl ‘olumlu bir atmosfer yaratmak ve herkese saygı göstermek için’ cinsiyetten bağımsız terimler kullanmaya başladıklarını açıklamıştı.

ABD’Lİ HAVAYOLU ŞİRKETLERİ DE UYGULAMAYA BAŞLIYOR

British Airways sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çeşitliliğe ve kapsayıcılığa inanıyoruz ve bizimle seyahat ederken tüm müşterilerimizin kendilerini iyi hissetmelerini sağlamaya kararlıyız.” dedi.

Avustralyalı havayolu şirketi Qantas, personeli cinsiyete özgü terimler kullanmaktan kaçınmaya teşvik etmek için 2018'de “Katılım Ruhu” girişimini başlatırken, ABD'li havayolu şirketi Delta Air Lines'da gelecek günlerde benzer bir uygulamayı uçuşlarında hayata geçirecek.

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