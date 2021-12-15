Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’ya karşı aday olan Youtuber’a 18 yıl hapis

Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerde Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko'ya karşı yarışa giren muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya'nın kocası Syarhei Tsikhanouski, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Muhalefet lideri bu durumu 'intikam' olarak yorumladı.

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Belarus’ta geçtiğimiz yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Alexander Lukaşenko’ya karşı yarışa giren Belaruslu bir YouTuber, ‘kitlesel huzursuzluk örgütlemek ve toplumsal nefreti körüklemek’ suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ülkede sürgündeki muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya’nın kocası Syarhei Tsikhanouski, otoriter tarzı nedeniyle ‘Avrupa’nın son diktatörü’ olarak adlandırılan Lukaşenko tarafından misilleme olarak görülen bir hareketle ‘yüksek güvenlikli hapishaneye’ gönderildi.

AVRUPA’NIN EN UZUN SÜRELİ LİDERİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de yakın müttefiki olan Lukaşenko, on binlerce göçmeni Belarus sınırından Avrupa’ya geçirmekle ve Avrupa’da devam eden göçmen krizine kasten neden olmakla suçlanıyor.

Belarus halkı arasındaki popülaritesi artmaya başlamasıyla geçen yıl Mayıs ayında tutuklanan ve hapse atılan Tsikhanouski, 173 günlük bir duruşmanın ardından Salı günü verilen kararla 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İki çocuğuyla birlikte yaşadığı Litvanya’da sürgündeyken konuşan ve muhalefet lideri olan eşi, 1994’te iktidara gelen ve kıtanın en uzun süre görev yapan cumhurbaşkanı olan 67 yaşındaki Lukaşenko’yu görevden uzaklaştırmaya söz verirken, eşine yönelik verilen hapis kararını ise ‘intikam’ olarak niteledi.

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