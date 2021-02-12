Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Belediye çalışanlarının maaşları Bitcoin ile ödenecek

ABD’de Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, belediyede çalışanların maaşlarının ve vergilerin Bitcoin ile ödenmesi için öneride bulundu. Komisyon, 4’e 1 oyla kararı onaylayarak, konu hakkında atılacak adımların uygulanabilirliğini incelemeyi kabul etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:21, 12/02/2021
Haberler Dünya
Belediye çalışanlarının maaşları Bitcoin ile ödenecek

Kripto para piyasasının en temel para birimlerinden Bitcoin’in kullanım alanı genişlemeye devam ediyor. Son olarak ABD'de Miami Belediyesi'nden kripto para birimlerini teşvik etmeye yönelik bir öneri geldi.

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, belediyede çalışanların maaşlarının tamamının veya bir kısmının Bitcoin olarak ödenmesi için öneride bulundu.

Suarez ayrıca, Miami'de yaşayanların emlak vergilerinin veya şehir ücretlerinin de tamamını veya bir kısmını kripto para ile ödemelerine izin verilmesini önerdi. Komisyon, 4'e 1 oyla kararı onaylayarak, konu hakkında atılacak adımların uygulanabilirliğini incelemeyi kabul etti.

BITCOIN’İN RİSKLERİ YAKINDAN İNCELENECEK

Silikon Vadisi yatırımcıları ve teknoloji şirketleriyle aylardır görüşmeler gerçekleştiren Suarez, Miami'de bazı hükümet fonlarının Bitcoin’e yatırılıp yatırılamayacağına ilişkin analizler yapılmasını istediğini de söyledi.

Komisyon üyeleri, kararı kabul etmelerine rağmen konuya ilişkin risklerin yakından incelenmesi gerektiğini belirtti. Komisyon üyelerinden Manolo Reyes, Suarez'in önerisinin “zamanın ilerisinde” olduğunu fakat yine de riskleri analiz etmeden uygulamaya geçilmemesi gerektiğini söyledi. (İHA)

İlginizi ÇekebilirBitcoin çılgınlığı! Türkiye'nin elektrik kullanımının yüzde 40'ını aştıBitcoin çılgınlığı! Türkiye'nin elektrik kullanımının yüzde 40'ını aştıİlginizi ÇekebilirMusk, Bitcoin'e yatırım yapan diğer şirketleri de uçurduMusk, Bitcoin'e yatırım yapan diğer şirketleri de uçurduİlginizi ÇekebilirAlmanya'da bitcoin çıkmazı! Polis el koyduğu 60 milyon dolarlık hesabın şifresini bulamıyorAlmanya'da bitcoin çıkmazı! Polis el koyduğu 60 milyon dolarlık hesabın şifresini bulamıyor
ABD Almanya bitcoin Dolar Ekonomi Hükümet Miami para Polis Teknoloji Türkiye
Yayınlanma Tarihi:19:15,