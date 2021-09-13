Bennett 10 yıl sonra Mısır’a giden ilk İsrail Başbakanı oldu

İsrail Başbakanı Naftali Bennett kritik bir buluşmaya imza attı. Bennett, on yıl sonra Mısır'ı ziyaret eden ilk İsrail Başbakan'ı oldu.

Sozcu.com.tr

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya gelirken, İsrail başbakanı on yıl sonra ilk defa Mısır’ı ziyaret etmiş oldu.

Mısır Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamada görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra İsrail-Filistin ilişkilerinin de görüşülmesinin planlandığı ifade edildi. Bennett Haziran ayında Başbakan olmuş, geçen ay da Sisi tarafından Mısır’a davet edilmişti.