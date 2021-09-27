Berlin’i ilk kez kadın belediye başkanı yönetecek

Almanya seçimlerine ait ilk sonuçlar Sosyal Demokratlar'ın (SPD) Berlin'de bölgesel seçimlerin galibi olmaya hazırlandığına işaret ederken, bu durum adayları Franziska Giffey'in Berlin'in ilk kadın belediye başkanı olacağı anlamını taşıyor.

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Almanya'da geniş bir katılımın olduğu federal meclis seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti (SPD) en güçlü rakibi Hristiyan Birlik Partilerini (CDU/CSU) geride bıraktı.

Seçim sonuçları kesinleşirse Angela Merkel döneminde aile bakanı olarak da görev yapan 43 yaşındaki Giffey aday olmamaya karar veren SPD’li Michael Mueller’den görevi devralacak.

SONUÇLAR, MEVCUT KOALİSYONA İŞARET EDİYOR

Almanya seçimlerine ait ilk sonuçlar Sosyal Demokratlar’ın (SPD) Berlin’de bölgesel seçimlerin galibi olmaya hazırlandığına işaret ederken, bu durum adayları Franziska Giffey’in Berlin’in ilk kadın belediye başkanı olacağı anlamını taşıyor.

Merkez sol partisi SPD oyların %21.4’ünü alarak 2016’daki %21.6 seviyesinin biraz altında kalırken, Yeşiller %18.9 ile 2016’daki %15.2 seviyesini yukarı taşımayı başardı. Aşırı solcu Linke partisinin oy oranı ise %15.5’ten %14’e geriledi.

Bu sonuçlarla SPD, Berlin’i Yeşiller ve Linke ile içinde olduğu mevcut koalisyonla yönetmeye devam edecek görünüyor.

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