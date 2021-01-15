Biden en büyük vaadini açıkladı: Her aileye 2 bin dolar

20 Ocak’ta Başkanlık görevini devralmaya hazırlanan Joe Biden, corona virüsü salgını döneminde ekonomiyi canlandırmayı hedefleyen “Amerikan Kurtarma Planı” adlı 1.9 trilyon dolarlık yardım paketini açıkladı. Her aileye 2 bin dolar verileceğini belirten Biden, ek işsizlik sigortasının da haftalık 300 dolar seviyesinden 400 dolara çıkarılacağını duyurdu.

Biden, plan dahilinde Amerika genelindeki tüm çalışan ailelere konut ve gıda desteği, güvenli çocuk bakımına erişim, erişilebilir sağlık sigortası sağlanacağını, asgari ücretin artırılacağını, işsizlik sigortasının genişletileceğini, çocuklu ailelere ve çocuksuz işçilere bu yıl için acil durum desteği sağlanacağını belirtti. Ayrıca, planın öncelikleri arasında küçük işletmelere destek, ilk müdahale görevlilerinin, toplu taşıma çalışanlarının ve diğer zaruri işlerde çalışanların işlerinin korunmasını sağlanacak.

OKULLAR AÇILACAK

Corona salgınının, ilk, orta, lise ve yüksekokul seviyesinde görülmemiş zorlukları beraberinde getirdiğini belirten Biden okulların kapanmasının orantısız şekilde öğrencileri etkilediğini söyledi.

Plana göre Biden, Kongre’den ilkokul, ortaokul ve liselerde yüksek eğitim kurumlarına ayrılmak üzere eyalet ve yerel yardım kaynakları aracılığıyla 170 milyar dolar verilmesini isteyecek.

Biden ilk ve orta dereceli okulların, göreve geldiği ilk 100 gün içinde yeniden açılmasını hedefliyor. Planda ayrıca okulların güvenli şekilde açılması için 130 milyar dolar sağlanması yer alıyor. 106 milyondan fazla Amerikalı için ücretli hastalık izni verilmesi de planda yer alıyor.

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