Biden: Kabil’den kalkan uçaklar doğrudan ABD’ye gelmeyecek
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’ın başkenti Kabil'den kalkan uçakların doğrudan ABD'ye gelmeyeceğini belirterek, tahliye edilenler hakkında araştırma yapılacağını ve son 20 yılda ABD için çalışan kişilerin ülkeye kabul edileceğini açıkladı.
ABD Başkanı Biden Güvenlik Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Afganistan’daki gelişmelere değinen Biden, “30 saat içinde 11 bin kişi Afganistan’dan çıkarıldı. Önceliğimiz Amerikan vatandaşlarını güvenli bir şekilde Afganistan’dan çıkarmaktır” dedi.
Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil’den kalkan uçakların doğrudan ABD’ye gelmeyeceğini belirterek, tahliye edilenler hakkında araştırma yapılacağını ve son 20 yılda ABD için çalışan kişilerin ülkeye kabul edileceğini açıkladı.
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