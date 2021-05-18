Biden ve Harris’in kazançları ortaya çıktı: ABD Başkanı’nın geliri yüzde 38 düştü

ABD’de Başkan Joe Biden ve eşi Jill Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi Doug Emhoff’un 2020 yılında elde ettiği gelirler ortaya çıktı. Biden ve Harris’in 2020 yılında ödedikleri vergiler de açıklanırken, söz konusu durum eski Başkan Donald Trump’ın vergi kaçırma iddiaları nedeniyle merakla bekleniyordu.

The Guardian’ın haberine göre, Biden geçtiğimiz yıl Başkanlık yarışına girdikten sonra 2019’da yaklaşık 1 milyon dolar olan geliri 607 bin 336 dolara düştü. Yaklaşık yüzde 38’lik bir düşüşün gerçekleştiği dikkat çekerken, Biden’ın seçim kampanyası nedeniyle kitap anlaşmaları ve konuşmacı olduğu etkinliklerden elde ettiği geliri kaybettiği öğrenildi.

Joe ve Jill Biden çifti, geçtiğimiz yüzde 26’lık bir oranla toplam 157 bin 414 dolar vergi ödedi. Çift 2019 yılında 985 bin 233 dolarlık gelire karşılık 299 bin 346 dolar vergi ödemesinde bulunmuştu.

HARRIS VE EMHOFF’UN KAYBI DAHA FAZLA

Kamala Harris ve Doug Emhoff çiftinin gelirlerinde de düşüş yaşandı. Biden çiftine göre daha büyük bir kayıp yaşayan çift, 2019’da 3.1 milyon gelir elde ederken 2020’de bu rakam 1.7 milyon dolara düştü.

Bu düşüşün ana sebebi Emhoff’un ABD’nin önde gelen hukuk bürolarından DLA Piper’daki görevini, Harris’in seçim süreci sırasında bırakması olarak gösterildi. Çift 2020 yılında 621 bin 893 dolar vergi ödemesinde bulundu.

GELİRİN YÜZDE 5’İ HAYIR İŞLERİNE

Beyaz Basın Sözcüsü Jen Psaki, gelir ve vergilerle ilgili yaptığı açıklamada ABD’nin tüm başkanlarının tamamen şeffaf olmasının beklendiğini söyledi.

Öte yandan Beyaz Saray tarafından açıklanan bilgilere göre Biden çifti, gelirlerinin yüzde 5’ini hayır işlerine harcadı. 30 bin dolarlık bağışta bulunan çift, en büyük payı kanser nedeniyle hayatını kaybeden oğulları için hayata geçirdikleri Beau Biden Vakfı’na ayırdı. Söz konusu vakıf çocuk istismarına karşı mücadele ediyor.

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