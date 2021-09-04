Biden’dan 11 Eylül çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden'ın 11 Eylül 2001 Terör Saldırılarıyla ilgili belgelerin gizliliğinin kaldırılması için çalışma başlatan yürütme emrini imzaladı. Yapılan çalışma sonrasında uygun görülen belgeler 6 ay içinde kamuya açıklanacak. Daha önce saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları, Biden’a mektup niteliğinde basın açıklaması yaparak ‘belgelerin gizliliği kaldırılmazsa 11 Eylül'de yapılacak anma programlarına gelmemesini istediklerini’ belirtmişti.

Sozcu.com.tr

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Başkan Biden, dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada başkanlık seçimlerinde 11 Eylül ile ilgili gizli belgeler için şeffaflık sözü verdiğini hatırlatarak imzaladığı yürütme emriyle bu sözünü tuttuğunu belirtti. Biden “Bugün, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) 11 Eylül soruşturmalarıyla ilgili belgelerin gizliliğinin kaldırılması incelemesini denetlemesi için Adalet Bakanlığı’na ve diğer ilgili kurumlara talimat veren bir yürütme emri imzaladım. Yürütme emri, Başsavcının gizliliği kaldırılan belgeleri önümüzdeki altı ay içinde kamuya açıklamasını gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

11 Eylül saldırılarında yakınlarını kaybeden ve kendilerini 9/11 Topluluğu olarak adlandıran yaklaşık 1800 kişi, Başkan Biden'a hitaben yazdıkları mektup niteliğindeki basın açıklamasında; Suudi Arabistan liderleri ile saldırılar arasında bir bağlantı olduğuna inandıkları kanıtlarının gizliliğini kaldırma taahhüdünü yerine getirmesini istedi. Kurbanların aileleri, ABD'nin önde gelen gazete ve medya kuruluşlarına gönderdikleri açıklamada, bahsi geçen belgelerin gizliliğinin kaldırılıp yayınlanmadıkça 11 Eylül 2021 tarihinde saldırıların düzenlendiği New York, Pennsylvania ve Pentagon'da yapılacak anma gününe ABD Başkanı Joe Biden'ın katılmamasını istedi.