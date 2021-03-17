Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Biden’dan çok sert çıkış: Putin bir katil

Göreve başladıktan sonra dış siyasette sessiz bir politika izleyen ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya adeta savaş açtı. Biden, "Bence Rus lider bir katil" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:30, 17/03/2021
HaberlerDünya
Biden’dan çok sert çıkış: Putin bir katil

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın ABD seçimlerine karıştığına dair iddialar üzerine çok sert açıklamalar yaptı.

Dış politikada göreve geldiği günden beri alçak bir tonda açıklamalar yapan Biden, ABC’ye çıktı ve Rusya’ya adeta ateş püskürdü.

“BEDELİNİ ÖDEYECEK”

Rusya’nın ABD’nin seçimlerine karıştığına dair iddialarını yalanlamasının ardından konuşan Biden, “Putin, seçimlere karıştığı için bedelini ödeyecek” dedi.

Biden, “Bence, Rusya’nın lideri Putin bir katil” ifadesini kullandı.

ABD 15 SAYFALIK RAPOR HAZIRLADI

Washington yönetimi, Rus lider Vladimir Putin’in 2020’de gerçekleşen ABD Başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını iddia etmişti. Moskova yönetimi bu iddiaları yalanlamış ve iddiaların asılsız olduğunu bugün dile getirmişti.

ABD istihbaratı dün gece yayınladığı 15 sayfalık bir raporla Putin’in 2020’de gerçekleşen seçimlere müdahale etmeye çalıştığını öne sürmüş ve Rusya’nın seçimin ibresini Donald Trump çevirmeye çalıştığını aktarmıştı.

RUSYA: TEMELSİZ İDDİALAR

Rusya’nın 3  Kasım’da gerçekleşen seçimlerden önce Biden’a karşı karalama kampanyası düzenlediği belirtilirken Rusya’dan sabah saatlerinde sert bir açıklama gelmişti.

İddiaları temelsiz bulan Moskova yönetimi, “Hazırlanan bu raporda hiçbir bilgi ya da somut kanıt bulunmuyor” açıklamasını yapmıştı. Rus yetkililer, ABD’nin bu istihbarat raporunu kullanarak yeni yaptırımlar uygulayabileceğini dile getirdi. Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov da iddiaları yalanlayarak, “Bu iddialar temelsiz ve hiçbir kanıt yok. Bu tür hamleler ikili ilişkilere zarar veriyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da olası bir yaptırıma hazır olduklarını açıkladı. Reuters haber ajansının “flaş” koduyla servis ettiği açıklamalarda Moskova yönetiminin, olası bir yaptırıma karşı hazırlıklı olduğu belirtildi.

DETAYLAR GELİYOR…

İlginizi ÇekebilirABD medyasından Erdoğan yorumu: Biden'ın dikkatini çekmek için çaresiz gözüküyorABD medyasından Erdoğan yorumu: Biden'ın dikkatini çekmek için çaresiz gözüküyorİlginizi Çekebilir'Kim Jong-un, Biden'ı görmezden geliyor' iddiası'Kim Jong-un, Biden'ı görmezden geliyor' iddiası

 

ABD Business Insider Cumhurbaşkanı kim jong-un Kore Kuzey Kore Putin Rusya
Yayınlanma Tarihi:14:13,