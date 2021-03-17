Biden’dan çok sert çıkış: Putin bir katil

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın ABD seçimlerine karıştığına dair iddialar üzerine çok sert açıklamalar yaptı.

Dış politikada göreve geldiği günden beri alçak bir tonda açıklamalar yapan Biden, ABC’ye çıktı ve Rusya’ya adeta ateş püskürdü.

“BEDELİNİ ÖDEYECEK”



Rusya’nın ABD’nin seçimlerine karıştığına dair iddialarını yalanlamasının ardından konuşan Biden, “Putin, seçimlere karıştığı için bedelini ödeyecek” dedi.

Biden, “Bence, Rusya’nın lideri Putin bir katil” ifadesini kullandı.

ABD 15 SAYFALIK RAPOR HAZIRLADI

Washington yönetimi, Rus lider Vladimir Putin’in 2020’de gerçekleşen ABD Başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını iddia etmişti. Moskova yönetimi bu iddiaları yalanlamış ve iddiaların asılsız olduğunu bugün dile getirmişti.

ABD istihbaratı dün gece yayınladığı 15 sayfalık bir raporla Putin’in 2020’de gerçekleşen seçimlere müdahale etmeye çalıştığını öne sürmüş ve Rusya’nın seçimin ibresini Donald Trump çevirmeye çalıştığını aktarmıştı.

RUSYA: TEMELSİZ İDDİALAR

Rusya’nın 3 Kasım’da gerçekleşen seçimlerden önce Biden’a karşı karalama kampanyası düzenlediği belirtilirken Rusya’dan sabah saatlerinde sert bir açıklama gelmişti.

İddiaları temelsiz bulan Moskova yönetimi, “Hazırlanan bu raporda hiçbir bilgi ya da somut kanıt bulunmuyor” açıklamasını yapmıştı. Rus yetkililer, ABD’nin bu istihbarat raporunu kullanarak yeni yaptırımlar uygulayabileceğini dile getirdi. Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov da iddiaları yalanlayarak, “Bu iddialar temelsiz ve hiçbir kanıt yok. Bu tür hamleler ikili ilişkilere zarar veriyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da olası bir yaptırıma hazır olduklarını açıkladı. Reuters haber ajansının “flaş” koduyla servis ettiği açıklamalarda Moskova yönetiminin, olası bir yaptırıma karşı hazırlıklı olduğu belirtildi.

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