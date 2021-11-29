Bilim insanları açıkladı: Omicron varyantı iki doz aşı olana bulaşıyor mu

Son günlerde uluslararası kamuoyunu endişelendiren Covid-19'un Omicron varyantı ile ilgili dikkat çekici açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

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Güney Afrika’da tespit edildikten sonra Nu varyantı olarak adlandırılan fakat geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron adı verilen corona virüsü varyantı ile ilgili yeni açıklamalar geliyor…

Corona virüsünün şu ana kadar en çok mutasyona uğramış versiyonu olan ve 30’dan fazla mutasyonun tespit edildiği Omicron varyantı ile kapsamlı bir analiz hazırlayan İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian, iki doz aşı olanların bu virüsten ne kadar korunabildiğini uzmanlara sordu. Şu an kullanılan corona virüsü aşılarının bağışıklık sistemini corona virüsü başak proteinine (spike protein) karşı hazırladığına dikkat çeken uzmanlar, “Omicron varyantında bu proteinde 30’dan fazla mutasyon var. Bunlardan 10’u RBD adı verilen bölgede. Delta varyantında bunun sayısı 2” açıklamasını yaptı.

Fakat bu kadar değişikliğe rağmen corona virüsü aşılarının ya da önceden Covid-19 atlatmış olmanın koruma sağlayacağı belirtilirken Imperial College London’da bağışıklık dalında profesör olarak görev yapan Danny Altman, “Eğer mutasyona bakarsanız, antikor hedeflerinizin parça parça olduğunu görürsünüz. Fakat Güney Afrika’dan gelen haberlere göre hastaneye kaldırılanların durumu ağır değil gibi gözüküyor. Hastaneye kaldırılanlar aşı olanlardan ziyade aşı olmayanlar ve bu durumda aşının halen koruma sağladığını söyleyebiliriz” dedi.

“AŞI OLANLARIN RİSKİ DAHA DÜŞÜK”

Virüsün bulaştığı hücreleri fark edip saldıran ve antikor üreten B hücrelerini eğiten T hücreleri ile ilgili de konuşan Altmann, “Hepimiz T hücrelerinin varyantlar arasındaki farkları görebildiğini düşünüyoruz ve T hücrelerinin de koruma sağladığına inanıyoruz” dedi.

İngiliz The Guardian gazetesi, iki doz aşı olanlara Delta varyantı bulaşabildiğini hatırlatırken, “Fakat bu oran aşı olmayanlara göre üç kat daha düşük. Ayrıca aşı olanların hastalanıp Covid-19’dan ölme riskleri de aşı olmayanlara göre neredeyse 9 kat daha düşük” ifadesine yer verdi.

Cardiff Üniversitesi’nde görevli Profesör Paul Morgan ise, “Bence bağışıklığın tamamen gitmesinden ziyade azalması gibi bir durum var. Eğer bağışıklık tepkisinin yarısı ya da üçte ikisi azaldıysa, yine elinizde bir miktar koruma kalıyor. Bu durumda hatırlatma dozunu olmak daha iyi olur” dedi.

Öte yandan iki doz aşı olmayanların en büyük endişe kaynağı olduğunu açıklayan uzmanlar, “Bu varyant gerçekten de Delta varyantından daha hızlı bulaşıyorsa, aşı olmayanlar risk altında ve onlar hastaneye kaldırılabilir. Çok sayıda hasta hastaneye kaldırılırsa sağlık sistemine baskı yapabilir ve bir tam kapanmayı tetikleyebilir” yorumunu yaptı.

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