Bilim insanları: Delta varyantının Pfizer/BioNTech’in bağışıklığını yenme oranı yüksek

Saygın bilim dergilerinden Nature'da yayınlanan bir araştırma, Delta varyantının orijinal Covid-19'a göre 8 kat daha tehlikeli olduğunu ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın birçok ülkesinde baskın varyant halini alan ve bilim insanlarının “aşı olun” çağrılarını artırmasının arkasındaki Delta varyantı ile ilgili dikkat çekici bir araştırma yayınlandı.

Nature dergisinde yayınlanan araştırmada Delta varyantının Covid-19 aşılarının insan vücudunda oluşturduğu bağışıklığı alt etme ihtimalinin 8 kat daha fazla olduğu tespit edildi. Araştırmada Delta varyantının AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech aşılarının oluşturduğu bağışıklığa karşı daha dirençli olduğu belirtilirken, “Delta varyantının hızlı yayılmasının olası sebeplerinden biri bulunmuş olabilir. Bu araştırmada Delta varyantının bulaşma oranı ve aşılar ya da daha önce hastalığı geçirmiş olmaktan gelen bağışıklığı alt etme seviyesi çok daha yüksek” denildi.

DAHA ÖNCE CORONA OLANDA 6 KAT FAZLA

Hindistan başta olmak üzere birçok ülkeden bilim insanının dahil olduğu araştırmada B.1.617.2 olarak da bilinen Delta varyantının AstraZeneca veya Pfizer/BioNTech aşısının oluşturduğu bağışıklığı, orijinal virüsten ortadan kaldırma ihtimalinin 8 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Bilim insanları Delta varyantının daha önce Covid-19 olmuş ve hastalığı yenmiş kişilerde oluşan bağışıklığa rağmen enfeksiyon riskinin ise orijinal corona virüsüne oranla 6 kat fazla olduğunu duyurdu.