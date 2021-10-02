Bill Gates, Jeffrey Epstein ile görüşmeleri hakkında konuştu

Bill Gates, bu hafta "PBS NewsHour"a verdiği bir röportajda finansör ve hüküm giymiş seks suçlusu Jeffrey Epstein ile yaptığı görüşmelerle ilgili soruları yanıtladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçtiğimiz aylarda Melinda French Gates ile boşanmasıyla gündeme gelen Bill Gates, Jeffrey Epstein ile geçmişte gerçekleştirdiği görüşmelerle de yeniden dikkatleri üzerine çekmişti. Microsoft’un kurucu ortağı bu hafta PBS’den Judy Woodruff’un bu görüşmelerle ilgili sorularını yanıtlarken, “Onunla akşam yemeği yedim. Bunu yaptığım için pişmanım” dedi.

2019’da New York Times, Gates ve Epstein’ın 2011 ve 2013 yılları arasında birkaç kez bir araya geldiğini tespit etti. Gates, ilk olarak Kasım 2019’da Epstein ile olan bağlarına değindi. Bir panelde Gates, hata yaptığını söylemişti.

KARISI DA UYARMIŞTI

Gates, Woodruff’a Epstein’ın küresel sağlık sorunları için insanlarla ilişkileri olduğunu söyledi; ancak Gates, toplantıların bir hata olduğunu ve görüşmelere katılmayı kestiğini çünkü söz verilen şekilde sonuçlanmadığını belirtti.

Epstein, Ağustos 2019’da yargılanmayı beklerken intihar ederek öldü. Gates ve Melinda French Gates mayıs ayında boşandıklarını açıkladıktan sonra, kaynaklar The Daily Beast’e French Gates’in kocasını Epstein ile olan ilişkisi konusunda uyardığını söyledi.

İlginizi Çekebilir 130 milyar dolarlık boşanmada çarpıcı itiraf... Bill Gates: Hata bende

İlginizi Çekebilir Epstein'i izleyen gardiyanlar itiraf etti: Kayıtları değiştirdik