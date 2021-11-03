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Bill Gates’in neden Türkiye’de olduğuna dair kaynaklardan açıklama: Çiftlik kuruyor

27 yıllık evliliğini geçen aylarda sonlandıran Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in son haftalarda Türkiye'de tatil yapması ABD basınının dikkatini çekti... New York Post'a konuşan kaynaklar dikkat çekici bir iddiada bulundu.

Sozcu.com.tr
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Bill Gates’in neden Türkiye’de olduğuna dair kaynaklardan açıklama: Çiftlik kuruyor

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un da aralarında olduğu yakın arkadaşlarıyla Ege ve Akdeniz kıyılarında doğum gününü kutlayan ve lüks teknede tatil yapan Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in Türkiye’den arsa alma planları olduğu ortaya çıktı…

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ne katılmadan önce Türkiye’de tatil yapan Gates’e yakın kaynaklar ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Post’a açıklamalarda bulundu. Kaynaklar, “Bill Gates, yüzlerce dönümlük arsa bakıyor” dedi.

Gates’in lüks teknede yaptığı tatil çevrecilerin tepkisini çekmişti.

Aynı kaynak, eski eşi ile birlikte 50 milyar dolarlık Bill&Melinda Gates Vakfı’nı yöneten Gates’in vakfı için “çok büyük bir sürdürülebilir tarım oluşturma” isteği olduğunun da altını çizdi.
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