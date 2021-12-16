BioNTech’in kurucularından Özlem Türeci Almanya’da Cumhurbaşkanını seçecek

Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısını geliştiren bilim insanlarından Özlem Türeci, Almanya’da Cumhurbaşkanını seçen Federal Kongre’ye delege seçildi.

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Türkiye de dahil tüm dünyada kullanılan en yaygın corona virüsü aşısını geliştiren BioNTech’in kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci, Şubat ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanacak.

Türeci’nin Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nden delege olduğu bildirildi.

Rheinland-Pfalz Eyalet Parlamentosu Çarşamba günkü oturumunda SPD Meclis Grubu tarafından aday gösterilen Dr. Türeci’nin Federal Kongre delegeliğini onayladı.

SEÇİM 13 ŞUBAT’TA

Almanya’da Eylül ayında gerçekleşen ve 16 yıllık Angela Merkel dönemini bitiren seçimlerde, SPD’den Olaf Scholz, ülkenin yeni başbakanı seçilmişti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in görev süresi 18 Mart 2022’de sona eriyor. Federal Meclis’in 736 üyesi ve eyalet parlamentolarının 736 delegesi, yeni devlet başkanı seçimi için 13 Şubat’ta bir araya gelecek.

SPD Rheinland Pfalz Meclis Grubu, Dr. Özlem Türeci’nin, eşi Prof. Dr. Uğur Şahin ile birlikte corona aşısı geliştirerek dünya çapında saygınlık kazandığının altını çizerken, Türeci’nin adaylığını bilim insanlarının salgınla mücadelede oynadığı önemli rolü temsil ettiğini açıkladı.

Almanya’da Cumhurbaşkanı Federal Meclis tarafından seçiliyor. Rheinland Pfalz’dan Türeci’nin yanı sıra, eyalet başbakanı Malu Dreyer ile Federal Aile Bakanı Anne Spiegel de delege olarak seçildi.

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