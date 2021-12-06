Bir düğmeye basarak hayatı sonlandıran 3D baskılı ötenazi makinesi İsviçre’de yasal oldu

Dr. Ölüm lakaplı Avustralyalı doktor Philip Nitschke tarafından piyasaya sürülen dünyanın ilk 3D baskılı tabut şeklinde ötenazi makinesi, İsviçre'de yasal olarak kullanıma sunulmaya hazırlanıyor.

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Standart boyut

İsviçre merkezli yayın kuruluşu Swiss Info’nun bildirdiğine göre, “Sarco” isimli ötenazi cihazı yasal kontrolleri tamamlandıktan sonra İsviçre’de kullanılabilecek.

Kullanıcılar, kapsül için 4 haneli bir erişim kodu elde etmek için çevrimiçi zihinsel bir anket doldurmalı. Daha sonra içeriden etkileşen kapsül, kişileri uygun bir yere gitmeye yönlendiriyor. Sıvı azot, daha sonra kullanıcı makineyi çalıştırdıktan sonra kapsülü dolduruyor ve oksijen damlası olarak dakika içinde panik yaratmayan huzurlu bir ölüm meydana getiriyor.

2022 YILINA KADAR KULLANIMA HAZIR OLACAK

Hollanda’da Dr. Philip Nitschke tarafından prototipi yapılan tabut benzeri Sarco kapsülünün, 2022 yılına kadar İsviçre’de kullanıma hazır olması bekleniyor.

Nitschke geçen yıl Sacro’yu tanıttığı bir etkinlikte “Kullanan kişinin yararı, herhangi bir izin almaları gerekmemesi, denemek ve iğne sokmak için özel bir doktora ihtiyaçları olmaması ve elde etmek için zor ilaçlar almasına gerek olmamasıdır. ifadelerinde bulunmuştu.

İĞNE, DOKTOR VEYA İLAÇ GEREKTİRMİYOR

Nitschke, nihai amacının, dünyanın her yerindeki rasyonel insanlara hayatlarını seçtikleri bir zamanda huzur içinde ve güvenilir bir şekilde son vermelerine yardımcı olmak olduğunu söyledi. ‘Sarco, herhangi bir sınırlı ilaç kullanmıyor veya bir intravenöz iğne yerleştirilmesi gibi özel bir uzmanlığa ihtiyaç duymuyor. Giriş sınavını başarabilen herkes, makineye girebilir ve hayatlarını yasal olarak sona erdirebilir.’ dedi.

Exit International direktörü Dr. Nitschke, Sarco’nun ötanazi ilaçlarına erişenler ve yaşlılar arasında artan bir talebe yanıt olarak geliştirildiğini söyledi.

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