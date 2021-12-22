Bir kişi Covid oldu, tüm kent karantinaya alındı

Çin, Omicron'la beraber katı Covid önlemlerini geri getirdi, tek bir vakanın ortaya çıkması üzerine Vietnam sınırındaki Dongşing kentinde kırımızı alarm verildi.

Sozcu.com.tr

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Dünyada Covid-19'un ilk tespit edildiği ülke olan Çin'de, tek bir vaka nedeniyle 200 binden fazla kişinin yaşadığı bir sınır kenti tamamen kapatıldı.

Şubatta Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan ülke, Omicron vakalarının görülmesinin ardından Covid-19'a karşı sert önlemleri uygulamaya başladı.

Vietnam sınırındaki Dongşing kentinde, bir kişinin Covid testinin pozitif çıkması üzerine kent genelinde karantina uygulaması başlatıldı.

Tüm vatandaşlara test olma zorunluluğu getirilirken kentteki okullar, market ve eczaneler dışındaki iş yerleri geçici olarak kapatıldı, toplu taşıma hizmetleri de durduruldu.

Kente seyahat ve ürün girişleri de yasaklandı.

SIFIR COVİD POLİTİKASI

Shaanxi eyaletine bağlı 13 milyon nüfuslu Şian kentinde de, kısmi kapanmaya gidildi. Kentte Covid vakalarındaki hızlı artış nedeniyle, her hanede sadece bir kişinin alışveriş için dışarı çıkmasına izin veriliyor.

Çin'in katı “Sıfır Covid” politikası nedeniyle, özellikle sınırlarda kontrollerin artırıldığı ve Vietnam sınırında meyve taşıyan 6000'den fazla kamyonun mahsur kaldığı belirtildi.

Çin'de son iki haftada en az 7 Omicron vakası tespit edilmişti.

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