Bir ülke daha sınırlarını kapatma kararı aldı

Dünya genelinde birçok ülke corona virüsünün yeni Omicron varyantının yayılmasını kontrol altına almakta zorlanırken, dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya bütün dünyadan yabancı ziyaretçi girişini yasakladı.

Sozcu.com.tr

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Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japonya’nın bugünden itibaren tüm yabancılara sınırlarını kapatacağını söyledi. Daha önce İsrail de benzer bir uygulamaya gidileceğini duyurmuştu.

Önceki varyantlardan daha bulaşıcı olan Omicron varyantı ilk olarak Güney Afrika’da ortaya çıktıktan sonra, Avustralya, Belçika, Botsvana, İngiltere, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Hollanda ve Güney Afrika’da görüldü.

Avustralya sınırlarını kalifiye göçmenlere yeniden açma planlarını gözden geçireceğini açıkladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya’nın 1 Aralık’tan itibaren kalifiye göçmenlere ve öğrencilere sınırlarını yeniden açma planlarını gözden geçireceğini ve yabancı ziyaretçiler için iki haftalık otel karantinasını yeniden devreye almak için “biraz erken” olduğunu söyledi.

Yeni varyantı “endişe verici bir varyant” olarak nitelendiren Dünya Sağlık Örgütü (WHO) varyantın ciddiyet düzeyinin anlaşılmasının “günler ila birkaç hafta” sürebileceğini açıkladı.

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